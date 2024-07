Kerem Bürsin regresa con 'Quiéreme siempre', su nueva comedia romántica

Kerem Bürsin regresa a la pantalla con 'Quiéreme siempre' ('Ya Çok Seversen'), su más reciente proyecto televisivo, junto a la talentosa Hafsanur Sancaktutan. Prepárate para sumergirte en esta comedia romántica que promete ser tu próxima favorita.

Tras enamorarnos como Serkan Bolat en 'Love is in the Air' y conmovernos en 'Zeynep, buscando a su padre' y 'En el corazón de la ciudad', Kerem Bürsin vuelve a Divinity con su último gran éxito. Escrita por la aclamada guionista Kübra Sülün, conocida por 'Dulce venganza' y 'Mi mentira más dulce', 'Quiéreme siempre' llegará pronto para ofrecer emociones intensas y una narrativa cautivadora.

La serie sigue la historia de amor entre Ateş Arcalı y Leyla Kökdal, cuyos caminos se cruzan inesperadamente. Ateş, quien hereda las empresas de su padre y la custodia de sus hermanos menores, se enfrenta a complejas circunstancias. Separado de su familia desde la muerte de su madre, Ateş ha vivido desconfiado y alejado de sus hermanos, complicando su relación con ellos.

Agobiado, Ateş decide contratar a una cuidadora, Leyla, para el bienestar de los niños. Ninguno de los dos imagina que esta relación profesional cambiará sus vidas para siempre. El amor florece entre ellos, transformando sus destinos. Ateş, con sus heridas y desconfianza, encuentra en Leyla un refugio y una razón para abrir su corazón. Leyla descubre en Ateş a un hombre vulnerable y necesitado de afecto, despertando en ella sentimientos profundos. Juntos, enfrentarán los retos de la vida, construyendo un vínculo inquebrantable.

Quiéreme siempre' promete no solo una apasionante historia de amor, sino también un viaje emocional lleno de aprendizaje y redención. Con una trama rica y personajes complejos, esta serie se perfila como una joya de la televisión turca, destinada a dejar una huella duradera en los espectadores.