Desmantelado desde la Seu d'Urgell y Manresa un grupo dedicado a la venta de muebles de diseño falsificados

La Policía Nacional ha desmantelado en Catalunya un grupo dedicado a la importación, distribución y venta internacional de muebles de diseño exclusivo falsificados. Según la policía, la investigación se inició tras una denuncia presentada por el representante legal de una prestigiosa marca de muebles de diseño contra varias sociedades y las pesquisas policiales culminaron con un operativo el pasado 2 de julio en varias naves industriales de La Seu d'Urgell y Manresa,

También se inspeccionaron las oficinas del entramado de sociedades investigadas y se procedió a la detención del administrador y del CEO de las mismas, además de intervenirse más de 6.000 muebles falsificados, que en el mercado legal alcanzan hasta 9.000 euros por unidad y que eran comercializados a través de varias webs por precios que oscilaban entre 50 y 1.300 euros.

Este modelo de negocio permitía al entramado, que se había especializado en mercados europeos como el alemán, italiano y francés, obtener unos ingresos anuales cercanos a los 10 millones de euros.

Los investigadores han constatado que los productos tenían origen en China y eran comercializados a un precio un 261,5% más alto sobre el de adquisición y que en los últimos años los dos detenidos habían vendido cerca de 90.000 artículos falsificados que infringían los derechos de propiedad industrial de las marcas perjudicadas.