Segundo camionero leridano detenido por un adelantamiento temerario: casi provoca una colisión en El Grado

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil de Huesca ha detenido a un vecino de Lleida de 62 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. El individuo fue arrestado tras realizar un adelantamiento temerario que puso en grave peligro la vida de otros conductores en la carretera A-138, término municipal de El Grado.

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de agosto, cuando el detenido, al volante de un vehículo articulado, efectuó un adelantamiento antirreglamentario en un tramo de visibilidad reducida situado aproximadamente en el punto kilométrico 5,5 de la vía que conecta Barbastro con Francia. Durante la maniobra, un vehículo que circulaba correctamente en sentido contrario se vio obligado a frenar bruscamente y desviarse hacia el arcén para evitar una colisión frontal que podría haber tenido consecuencias fatales.

El conductor afectado denunció inmediatamente lo sucedido ante el GIAT, aportando grabaciones de la peligrosa maniobra captadas desde su propio vehículo. Tras las pertinentes investigaciones para identificar al responsable, los agentes procedieron a su detención el 6 de agosto. Las diligencias instruidas han sido entregadas al Juzgado de Instrucción de Guardia de Barbastro, donde el acusado deberá comparecer cuando la autoridad judicial lo determine.

Segundo caso similar en pocos días

Este incidente representa el segundo caso de conductor leridano detenido por conducción temeraria en pocos días. El 29 de julio, otro camionero de Lleida de 34 años fue detenido por hechos similares ocurridos el 23 de junio en la carretera N-230, en el término municipal de Benabarre.

En aquella ocasión, el conductor realizó un adelantamiento prohibido a dos camiones en un tramo con visibilidad limitada y señalización que prohibía expresamente esta maniobra de adelantamiento. Al igual que en el caso más reciente, un vehículo que circulaba correctamente en sentido contrario tuvo que realizar una maniobra evasiva de emergencia para evitar un choque frontal.