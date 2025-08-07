Vídeo | Detenido un camionero por adelantar de forma temeraria en la N-230

Publicado por segre Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. El individuo, vecino de Lleida de 34 años, fue arrestado el 29 de julio de 2025 después de conducir un camión con temeridad manifiesta, poniendo en peligro grave la vida e integridad de otros usuarios de la vía.

Los hechos pasaron el 23 de junio en el kilómetro 43 de la carretera nacional N-230 que conecta Lleida con Vielha, dentro del término municipal de Benabarre. Según las investigaciones, el conductor realizó un adelantamiento prohibido a dos camiones en un tramo con visibilidad reducida y señalización que prohibía expresamente esta maniobra. Durante el adelantamiento, se aproximaba otro vehículo en sentido contrario por su carril correspondiente, el conductor del cual se vio obligado a frenar bruscamente y desviarse hacia el arcén derecho para evitar una colisión frontal que podría haber tenido consecuencias fatales.

El conductor afectado por la maniobra temeraria no dudó en denunciar inmediatamente lo sucedido ante la Guardia Civil, aportando como prueba las imágenes captadas por la cámara instalada en su vehículo. Estas grabaciones resultaron fundamentales para la identificación y posterior detención del infractor, después de un mes de investigaciones por parte de los agentes de la Guardia Civil.

Consecuencias legales para el conductor temerario

Después de la detención efectuada a finales de julio, el GIAT del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Huesca instruyó las diligencias correspondientes, que fueron entregadas al Juzgado de Instrucción de Guardia en Monzón. El detenido tendrá que comparecer ante la autoridad judicial cuando esta lo considere oportuno para responder por un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria, tipificado en el Código Penal.