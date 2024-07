RTVE apuesta por la nostalgia y el éxito probado con el retorno de dos clásicos de la televisión española este verano. Hoy, lunes 8 de julio, la cadena pública se prepara para el estreno de la nueva temporada de Grand Prix, después del rotundo éxito del año pasado que garantizó su renovación. Además, el icónico programa llegará acompañado de otra joya televisiva: Verano Azul.

Desde las 14:45h, los espectadores podrán disfrutar de la reemisión de Verano Azul en La 2. Esta querida serie, que se emitirá de lunes a viernes, nos devuelve a Chanquete, Piraña y todo el grupo. La trama sigue las aventuras de un grupo de jóvenes durante sus vacaciones de verano en la Costa del Sol, específicamente en Nerja y Vélez-Málaga, así como en Motril y Almuñécar. El grupo está compuesto por cinco chicos y dos chicas de edades entre ocho y diecisiete años, y dos adultos: una joven pintora y un marino retirado.

Verano Azul.RTVE

La historia empieza con Julia (María Garralón), una joven artista viuda que busca tranquilidad en Nerja. Allí conoce a un grupo de chicos que pasan sus vacaciones de verano, incluyendo en Tranquil (José Luis Fernández), un repartidor local, y a Chanquete (Antonio Ferrandis), a un marino retirado. Juntos forman a un grupo entrañable. Al principio, Javi (Juanjo Artero) y Tranquilo rivalizan por el afecto de Bea (Pilar Torres), pero después de un acto heroico de Tranquil, nace una sólida amistad entre ellos.

El estreno de Grand Prix está programado para las 22:05h, adelantando su horario con respecto a la temporada anterior. Este cambio implica que esta noche no se emitirá 4 estrellas. Una de las novedades es la ausencia de Michelle Calvó a causa de compromisos laborales. La actriz expresó su tristeza a Instagram: “Lamentándolo muchísimo (y lo cual Murphy existe) me encuentro rodando un proyecto que me imposibilita formar parte de esta edición. Encontraré muchísimo a faltar estar con mis compañeros y con mis queridos pueblos, pero no se despisten. Los envío toooooda la suerte (que no la necesitan), el éxito y el amor en la súper familia del Grand Prix”.

A pesar de esta ausencia, TVE ha revelado los detalles de la nueva temporada del concurso, que inicia hoy con el enfrentamiento entre las localidades de Bembibre (León) y Almacelles (Lleida). Los espectadores pueden esperar la misma dosis de diversión y competencia que ha caracterizado el programa, garantizando entretenimiento para toda la familia durante las noches de verano.