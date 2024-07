Álvaro Muñoz Escassi ni muy bisexual, ni muy sincero: pistas que ha dejado en 'De viernes'

He visto telenovelas turcas menos rebuscadas que la historia de vida de Álvaro Muñoz Escassi, y he visto bastantes dramas otomanos. Conocido en España y más allá por su fama de don Juan, este galán español se ha sentado en el programa "De viernes" para aclarar todo sobre sus aventuras amorosas, aunque al final no aclaró mucho.

El exjinete lleva días siendo el centro de atención de la prensa por su ruptura con María José Suárez. Lo que parecía una simple ruptura amorosa, se ha convertido en una trama digna de dos series de Netflix y un documental de HBO Max.

Durante su entrevista, Escassi habló abiertamente sobre sus preferencias sexuales, confesando haber tenido relaciones con mujeres, hombres y mujeres trans. A pesar de esto, afirmó que no es bisexual. También mencionó que mantenía una relación abierta con María José, y que ella estaba al tanto de todas sus aventuras y las aceptaba.

Sin embargo, también admitió ser muy celoso y entiende que a María José le haya molestado que una mujer se pusiera en contacto con ella por correo electrónico, relatando todas las fantasías cumplidas con su novio. Además, señaló que le debe dinero a esta mujer, dinero que ella utilizó para extorsionarlo, según él.

Escassi relató cómo conoció a esta mujer a través de Instagram y pagó para que se encontraran. Después de pasar tiempo juntos, la mujer le pidió dinero para el taxi y luego 700 euros más porque supuestamente tenía un familiar enfermo. Escassi le ofreció 100 o 150 euros, pero cuando se negó a darle más, la mujer comenzó a insultarlo y a extorsionarlo.

A lo largo de la entrevista, Escassi insistió en que no había pagado por servicios sexuales y que todo fue consentido. También mencionó que esta mujer lo amenazó con revelar todo en televisión si no le daba 1500 euros.

María José Suárez

María José Suárez, por su parte, reaccionó en su cuenta de Instagram, afirmando que su exnovio estaba mintiendo sobre el supuesto acuerdo de tener una relación abierta. "Lo haré, porque hoy me enteré de que tenía una relación abierta. Él sabe perfectamente que eso es mentira", escribió.

Escassi concluyó la entrevista diciendo que ha educado a sus hijos en la libertad absoluta y que su madre estaría orgullosa de él por cómo ha manejado la situación. Afirmó que, aunque viene de una familia tradicional, ha hecho de todo en su vida.

Por ahora, María José Suárez no ha dado más detalles sobre su versión de los hechos, pero se espera que ambos aparezcan en revistas del corazón con entrevistas exclusivas que arrojen más luz sobre lo sucedido.