María José Suárez: "Estoy en shock",tras el acercamiento entre Hiba Abouk y Escassi

Ayer, no se hablaba de otra cosa: Álvaro Muñoz Escassi, recién separado de María José Suárez, parece haber iniciado un nuevo capítulo al lado de Hiba Abouk. Según la periodista Leticia Requejo, Escassi confirmó la relación diciendo: "Hiba es amiga mía, estoy soltero y no hago nada malo conociendo a nadie".

La colaboradora añadió: "Me han confirmado que Hiba fue a la fiesta como acompañante oficial de Escassi". Paloma Barrientos reveló que la "pareja" fue vista desayunando al día siguiente: "No vi besos. No se escondían porque ambos son solteros. Parecían una familia feliz, se les veía muy contentos. Escassi le ponía el brazo encima a Hiba y la agarraba de la cintura".

El supuesto romance ha sido un golpe para María José Suárez, quien necesita tiempo para superar la ruptura. Hace unos días, después de tres años de noviazgo, la modelo confirmó el fin de su relación, lamentando el abrupto final: "Me quedo con los buenos momentos vividos en tres años, que han sido muchos".

María José SuárezInstagram

Suárez no oculta su dolor, especialmente porque, hace solo una semana, estaba de crucero con su hijo y Escassi, intentando arreglar su relación. Sin embargo, al regresar, se enteró de una "noticia muy desagradable" sobre Escassi y decidió poner fin a su historia de amor.

"He estado muchos días en shock y ahora me entero también de lo de Hiba. No voy a entrar en detalles, solo digo cómo me siento porque soy humana y necesito tiempo para sanar. Han pasado demasiadas cosas. Quiero que pase el tiempo, recuperarme, sanar y no saber nada de esta persona", declaró en una reciente entrevista.

La prensa especula sobre múltiples infidelidades de Escassi, complicando aún más la situación para Suárez. En "Espejo Público", Alonso Caparrós y Gema López insinuaron que Escassi no solo fue infiel, sino que una de esas infidelidades involucró a otro famoso, lo que complicó la historia.

Por su parte, Hiba Abouk, la tercera en discordia, prefiere guardar silencio y continuar con su vida. Recientemente, se ha hecho un cambio radical de look, pasando al rubio casi platino. La actriz reapareció en una fiesta luciendo su nueva melena, mostrándose indiferente a la polémica.