Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes,¡está enamorada!

Como muchos anticipaban, Suri Cruise ha alcanzado la mayoría de edad, cumpliendo recientemente 18 años y comenzando a destacar en los medios de comunicación internacionales. La hija de Katie Holmes y Tom Cruise está acaparando la atención de los principales portales digitales y agencias de prensa.

Recientemente, ha sido noticia por haberse graduado en Nueva York y por tomar la decisión de abandonar su apellido paterno, quedándose solo con el materno. Así, ahora se llama Suri Noelle Holmes, aunque no se sabe si este cambio es legal o si lo hizo simbólicamente durante su graduación para honrar a su madre Katie, quien ha cuidado de ella sola desde 2012, tras su separación de Tom debido a la cienciología.

Toby Cohen y Suri CruiseGtres

En su graduación, Suri fue vista del brazo de uno de sus compañeros de escuela, lo que desató especulaciones sobre un posible romance. Estas especulaciones se confirmaron cuando se les vio compartiendo un apasionado beso mientras paseaban por Central Park.

Toby Cohen y Suri CruiseGtres

Algunos comentan que su novio guarda un parecido con Tom Cruise, sugiriendo que Suri podría estar buscando en el amor la figura paterna que no ha tenido presente. No obstante, objetivamente, no hay un parecido físico significativo entre ellos. Del que sí encontramos parecido es con el actor Timothée Chalamet, quien se encuentra en un buen momento sentimental con la socialité Kylie Jenner.

¿Quién es el novio de Suri?

El joven afortunado es Toby Cohen, de la misma edad que Suri y compañero de preparatoria. Como Suri, Toby también comenzará la universidad este año, pero lejos de Nueva York. Toby es un aspirante a músico que ha mostrado su talento para el canto, el piano y la guitarra en sus redes sociales.

Sin embargo, la pareja enfrentará el reto de mantener una relación a distancia, ya que Toby se mudará a Boston para estudiar en la prestigiosa Berklee College of Music, mientras que Suri se trasladará a Pensilvania para estudiar Danza en la Universidad Carnegie Mellon. 800 kilómetros separarán a la joven pareja en una etapa crucial de sus vidas. Pero, como se dice, el amor no entiende de edades, géneros ni distancias.