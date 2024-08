La novela de Kerem Bürsin que te enganchara desde el primer momento

Las nuevas etapas en la vida no siempre son fáciles, y para Zeynep, una joven que se traslada a Estambul en busca de mejores oportunidades, la ciudad promete desafíos. Al llegar, la espera una beca en un prestigioso colegio, un entorno de élite, y un enfrentamiento inevitable con Kerem, el hijo mimado de los dueños del centro. En la serie "Zeynep: Buscando a su padre", disponible en Mitele, la protagonista navega entre la búsqueda de su padre desaparecido, las amistades complicadas, y el posible amor en una historia emotiva y llena de giros.

En este drama, Hande Doğandemir interpreta a Zeynep, mientras que Kerem Bürsin, conocido por su papel en "Love is in the air", encarna a Kerem Sayer, un joven acostumbrado a hacer su voluntad. Dirigida por Altan Dönmez, la serie explora temas de identidad, familia y superación, con un guion que toca temas como el acoso escolar y la perseverancia en medio de la adversidad.

El inicio de la serie está marcado por la mudanza de Zeynep y su madre Demet a Estambul, luego de perder su negocio. Gracias a la ayuda de Jale, amiga de Demet y directora de la prestigiosa institución educativa Sayer, Zeynep consigue una beca. Pero adaptarse a este nuevo entorno resulta un gran desafío. A la vez que lucha por integrarse, Zeynep mantiene la esperanza de encontrar a su padre, un marinero desaparecido en acción, cuyo recuerdo lleva consigo en una foto.

Zeynep.Mediaset

La historia da un giro cuando Zeynep cruza caminos con Kerem Sayer en su primer día de clases. Kerem, acostumbrado a imponer su voluntad, se topa con la determinación de Zeynep, quien no está dispuesta a seguir sus reglas. Este enfrentamiento inicial desata un conflicto que los convierte en rivales. Paralelamente, Zeynep comienza a destacar en el deporte, lo que llama la atención del profesor de gimnasia, Cihan, quien tiene un pasado oculto. La hija de Cihan, Melis, se siente amenazada por la cercanía de Zeynep a su padre, lo que la lleva a aliarse con Kerem para hacerle la vida imposible a la nueva alumna.