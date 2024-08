'Lo sabe, no lo sabe' regresa esta noche a Cuatro con Xuso Jones

Xuso Jones, en la nueva edición del concurso ‘Lo sabe, no lo sabe’. - MEDIASET

El concurso Lo sabe, no lo sabe regresa esta noche a Cuatro con una nueva temporada y con un programa especial en prime time antes de su tirada diaria por la tarde. Esta edición contará con Xuso Jones como presentador y con más dinero en juego, hasta 50.000 euros de premio. Jones recorrerá las calles de diversos lugares de España para buscar a personas que quieran participar. A quienes acepten se les formularán 5 preguntas de cultura general pero no las podrán responder ellos, tendrán que dejarse llevar por su intuición y elegir en la zona algún transeúnte que podría conocer o no la respuesta. A medida que el concursante acierte, acumulará 200 euros por cada pregunta resuelta correctamente. En este especial, el formato visita Barcelona y Torremolinos. Desde el lunes, el programa seguirá en la cadena en tira diaria a partir de las 18.00 horas.