'Lo sabe, no lo sabe' torna aquesta nit a Cuatro amb Xuso Jones

El concurs Lo sabe, no lo sabe torna aquesta nit a Cuatro amb una nova temporada i amb un programa especial en prime time abans de la seua tirada diària a la tarda. Aquesta edició comptarà amb Xuso Jones com a presentador i amb més diners en joc, fins a 50.000 euros de premi. Jones recorrerà els carrers de diversos llocs d’Espanya per buscar persones que vulguin participar-hi. A aquells que acceptin se’ls formularan cinc preguntes de cultura general però no les podran respondre ells, hauran de deixar-se portar per la seua intuïció i triar a la zona algun transeünt que podria conèixer o no la resposta. A mesura que el concursant encerti, acumularà 200 euros per cada pregunta resolta correctament. En aquest especial, el format visita Barcelona i Torremolinos. Des de dilluns, el programa seguirà a la cadena en tira diària a partir de les 18.00 hores.