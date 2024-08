"Los actores hemos sabido formar una piña que rema a favor de la historia"

Publicado por Marta Amado Verificado por Creado: Actualizado:

Mucho más emocional y temperamental que su personaje, Alfonso ama el arte y el aire libre. Su objetivo a medio plazo es poder tener su base en el campo y que su día a día sea estar cerca de la naturaleza, con animales, huerto y un jardín que cuidar.

Conocido por sus papeles en series como Carlos, Rey Emperador, Un paso adelante, Hospital Central o Amar es para siempre, Alfonso es el hermano menor del actor Manuel Baqueiro y descendiente del marqués de San Eduardo, de quien tomó su apellido artístico. Defensor de causas sociales, ahora podemos verlo como director de un hospital en lucha por salvaguardar la sanidad pública.

Cuéntanos un poco acerca de tu personaje en Respira. ¿Cómo es Lluís Jornet, el director del Hospital Joaquín Sorolla?

Lluis es un médico que fue cambiando su vocación por la gestión y casi por la política para acabar siendo el director del Joaquín Sorolla. Racional, metódico, ambicioso. Le gusta dirigir equipos y siente que se le da bien ser líder. Pero esa seguridad poco a poco se va tambaleando tanto por la situación profesional, una huelga sin servicios mínimos, como por lo personal, un dilema moral que vendrá provocado por su hijo y la relación con su ex.

¿Sientes a nivel personal algún parecido en común con tu personaje?

Aunque yo también me considero una persona racional, soy mucho más emocional y temperamental que Lluis. Como actor he buceado mucho más en mi sensibilidad para poder conocerme a un nivel más profundo. He ido

ganando cotas de seguridad en la vida, aunque soy más vulnerable y sensible que Lluis y paradójicamente por eso, quizá soy más fuerte también.

¿Cómo ha sido el rodaje y tu relación con el resto de los actores de la serie?

Ha sido un rodaje muy fácil y fluido. Carlos Montero y su equipo se han preocupado de montar un elenco muy potente a nivel actoral pero también un buen grupo de personas. Nos hemos entendido increíble desde el primer momento siendo todos diferentes. Hemos sabido formar una piña que rema a favor de la historia. He trabajado sobre todo con Ana Rayo y con Blanca

Suárez a las que conozco hace muchos años y ha sido una delicia.

¿Cómo es el hombre que está detrás del personaje?

Es más fácil que te describan los demás a uno mismo. Intento ser buena persona y hacer lo máximo por crecer y aprender de mí mismo y de la vida.

Considero que la curiosidad es el gran motor para una vida plena y enriquecedora. También el amor y los vínculos emocionales. Intento

cuidar a la gente que tengo alrededor y pasar tiempo de calidad con ellos.

Eso también implica ser valiente a la hora de establecer relaciones que profundicen, estar dispuesto a modificar, poner límites al otro y que te los pongan a ti. Las relaciones sanas y adultas requieren trabajo y cariño para que evolucionen y se hagan más fuertes.

¿Te has involucrado alguna vez en una causa social?

Muchas. Desde luego podría hacer muuuucho más y no me considero salvador de nada ni nadie. Durante años trabajé como voluntario con infancia y adolescencia. También he participado en proyectos de ayuda al desarrollo, refugiados, medio ambiente y animales, aunque creo que es algo a seguir desarrollando.

¿Crees que el mundo del arte puede hacer cambiar conciencias en las personas sobre temas como la homofobia o la discriminación racial?

Absolutamente. El poder del arte es enorme y además de entretenimiento, su alcance puede ser mucho mayor. El arte es un vehículo para que conectemos y

tiene una parte de solidaridad, de denuncia, de señalar otras realidades, de dar voz a quien no la tiene. En temas como machismo, homofobia, racismo o el clasismo.

Cuántas veces una película, un libro o un documental nos han enseñado cosas que no veíamos, nos han ayudado a transitar otras que creíamos superadas,o nos han acercado a realidades de las que no teníamos ni idea.

¿Podrías contarnos algo sobre tu futuro proyecto de negocio en el campo?

Llevo años trabajando en ello y aunque todavía no es una realidad espero que lo sea pronto. Me gustaría montar un centro de encuentro y desarrollo en la naturaleza en donde, además de recibir a gente como sitio de disfrute, sea un lugar de encuentro y desarrollo personal.

Hoy solo puedo decir que será en la comarca de la Vera en Extremadura y que espero empezar a construir este otoño. No me veo abandonando la profesión que amo, pero sí compaginándolo con esta otra realidad.