Can Yaman en medio de la controversia tras los Premios Kineo 2024

Can Yaman continúa su impresionante carrera internacional tras haber dejado Turquía, consolidándose como una figura destacada en producciones internacionales. Un claro ejemplo es la serie Viola Come Il Mare, cuya primera temporada ya se encuentra disponible en Netflix, mientras que la segunda ha obtenido una gran acogida en Canale 5 y Mediaset Infinity. Además, Mediaset Italia ha manifestado su intención de renovar la serie para una tercera temporada.

Su actuación en esta producción le valió una nominación en los prestigiosos Premios Kineo 2024 en la categoría de Mejor Actor. Estos premios, vinculados al Festival de Venecia, celebran anualmente lo mejor del cine y la televisión italiana, y además, promueven iniciativas especiales en colaboración con la UNESCO, la ONU y la UE, abordando temas actuales de gran relevancia.

Aunque Can Yaman partía como favorito, la sorpresa fue mayúscula cuando no solo no ganó, sino que el premio fue otorgado a un actor que no figuraba entre los nominados. Este resultado desató una ola de indignación entre los seguidores de Yaman, quienes arremetieron contra la organización de los premios.

El descontento en redes sociales fue tan grande que los organizadores de los Premios Kineo se vieron obligados a emitir un comunicado. Sin embargo, esta declaración no logró calmar los ánimos de los fans, ya que las irregularidades en el proceso de votación no fueron aclaradas ni corregidas. La organización simplemente se disculpó con los votantes y prometió mejorar en futuras ediciones.