Can Yaman continua la seua impressionant carrera internacional després d’haver deixat Turquia, consolidant-se com una figura destacada en produccions internacionals. Un clar exemple és la sèrie Viola Come Il Mare, la primera temporada del qual ja es troba disponible a Netflix, mentre que la segona ha obtingut una gran acollida a Canale 5 i Mediaset Infinity. A més, Mediaset Italia ha manifestat la seua intenció de renovar la sèrie per a una tercera temporada.

La seua actuació en aquesta producció li va valer una nominació en els prestigiosos Premis Kineo 2024 en la categoria de Millor Actor. Aquests premis, vinculats al Festival de Venècia, celebren anualment el millor del cine i la televisió italiana, i a més, promouen iniciatives especials en col·laboració amb la UNESCO, l’ONU i la UE, abordant temes actuals de gran rellevància.

Aunque Can Yaman partia com a favorit, la sorpresa va ser majúscula quan no només no va guanyar, sinó que el premi va ser atorgat a un actor que no figurava entre els nominats. Aquest resultat va desencadenar una onada d’indignació entre els seguidors de Yaman, que van arremetre contra l’organització dels premis.

Can YamanMPONT

El descontentament en xarxes socials va ser tan gran que els organitzadors dels Premis Kineo es van veure obligats a emetre un comunicat. Tanmateix, aquesta declaració no va aconseguir calmar els ànims dels fans, ja que les irregularitats en el procés de votació no van ser aclarides ni corregides. L’organització simplement es va disculpar amb els votants i va prometre millorar en futures edicions.