Ates rechaza a Leyla y esta pone en marcha un plan de venganza en 'Quiéreme siempre'

"No hay nada entre nosotros ni lo habrá", le dice Ates.

¿Qué va a pasar?

Leyla se reencuentra con su falso marido.

se reencuentra con su falso marido. Fusun quiere quitarle los niños a Ates.

¿Qué ha pasado?

Leyla tranquiliza a Ates en pleno ataque de pánico.

tranquiliza a Ates en pleno ataque de pánico. Ates y Leyla se besan.

¿Qué está pasando?

Ates se despierta sin recordar nada de la noche anterior. Leyla

se muestra dolida con su comportamiento, pues quiere hablar del beso que se dieron en la piscina, pero él se hace el loco…

Ilgaz y Baris, ¡detenidos!

El abogado de Ates se pone en contacto con él para pedirle que saque a Ilgaz y Baris del calabozo. Los adolescentes fueron detenidos tras colarse en un edificio público a altas horas de la

madrugada.

Ates castiga a su hermana sin asistir al cumpleaños de su amiga y la obliga a pasar el día en casa, ayudando a Baris con sus tareas.

Onur sigue dándole vueltas al beso de Ates y Leyla. Muerto de celos, se muestra antipático con su amada y pide a Meryem que investigue más sobre el tema.

En busca de un internado

Ates recibe una invitación para asistir con toda la familia a un día de campo, organizado por la empresa. Allí, los cuatro hermanos competirán contra Leyla y Umut en un juego de supervivencia donde ganará el que más banderas consiga. Ates y sus hermanos ganan por goleada y lo celebran

Ates y sus hermanos ganan por goleada y lo celebran con un emotivo abrazo. Ates no quiere que los niños se encariñen con él y llama a Bige: "Busca un internado para ellos, necesito recuperar mi vida cuanto antes, no soporto más esta situación".

Leyla lo escucha todo y le reprocha que quiera deshacerse de Ilgaz, Aydos y Berit, ahora que han empezado a quererle.

En ese momento, Ates recuerda todo lo que pasó la noche

anterior y se agobia pensando que Leyla quiere algo más serio: "Nos besamos, pero no signifi ca nada, no habrá nada entre nosotros. Tampoco hacerme cargo de esos niños. Me gustaba mi vida como estaba".

Armas de seducción

Leyla se siente decepcionada con Ates y promete vengarse de él poniendo en marcha el plan de Yakup: le estafarán y después se marcharán sin dejar rastro.

La joven utilizará sus armas de seducción, empezando por

ayudarle a conseguir unas telas que Bige necesita para los nuevos diseños y que parece que se han agotado en Estambul.

La semana pasada, una media de 170.000 espectadores (1,7 % de share) siguieron esta telenovela.

DIVINITY • 21:55 h • Del lunes 2 al viernes 6