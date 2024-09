Regina descubre que Rui contrató al asesino que intentó matar a Quim en 'Cacao'

¿Qué va a pasar?

Marco está enamorado de Cacao.

está enamorado de Cacao. Júlia le cuenta Simone todo lo que sabe sobre la hija de Justino.

¿Qué ha pasado?

Tiago sabe que Cacao es la hija de Justino.

sabe que Cacao es la hija de Justino. Simone obliga a Salomao a acostarse con ella.

¿Qué está pasando?

Cacao, Anita y sus padres se esconden en casa de Salomao, en

Lisboa. Mientras, el abogado le asegura a Lalá que ha llegado a un acuerdo con Simone para conservar la mayor parte del patrimonio de Justino: "Si le doy más dinero, dejará de causarnos problemas. Sabes que si no hago un trato con ella convertirá nuestras vidas en un infierno".

Lalá finge mostrarle todo su apoyo, aunque sabe que se ha acostado con Simone y le hierve la sangre al pensar en lo que ha sido capaz de hacer por dinero.

Para colmo, Lalá se cita con Simone para sonsacarle información y la mujer le dice que "Salomao me ha sorprendido, es un semental, un tanque de testosterona, un toro". Sus palabras solo enfurecen más a Lalá.

Justino el “cornudo”

Salomao ya sabe que Cacao es la hija bastarda de Justino y le exige a Quim y Filó que se lo cuenten todo a la chica. Filó se niega, convencida de que su hija nunca les perdonará, pero Salomao se muestra tajante: "Antes del accidente, Justino me dijo que su deseo era reconocer a su hija y, si no se lo contáis vosotros, lo haré yo".

Filó acepta, pero modificará la historia para conservar la relación con Cacao. "Le diremos que me quedé embarazada de Justino, es mejor perdonar un pequeño desliz". Quim no quiere parecer un “cornudo” delante de Cacao, pero Filó no ve otra solución.

Perdidas en la ciudad

Valdemar consigue el teléfono de Heitor y llama al único número que tiene guardado en la agenda. Cuando le telefonea y escucha la voz de un hombre, Regina reconoce a Rui y le pide a su novio que encuentre a su hija cuanto antes: "No me sorprende que sea él, todos sacarían algo al deshacerse de ella. Tenemos que averiguar dónde está antes que ellos".

En Lisboa, Cacao y Anita salen a hacer turismo contradiciendo

las órdenes de sus padres. Tras una mañana de compras, las jóvenes se pierden. Sin dinero ni batería en el móvil, deciden acudir a la oficina de Marco para pedirle ayuda.

La semana pasada, una media de 180.000 espectadores (1,8 % de share) siguieron esta telenovela.

DIVINITY • 21:00 h • Del lunes 2 al viernes 6