Las “perlitas” que han soltado los aspirantes a concursantes en 'Gran Hermano'

El próximo jueves regresa a Telecinco Gran Hermano, el show más

loco de la televisión. Según la cadena, su estreno no dejará indiferente a nadie y para hacer más dulce la espera han ido publicando varios clips de aspirantes a concursar. Podemos decir que, ¡muchos de ellos son un auténtico filón!

Un 'casting' interesante

Entre los aspirantes encontramos a una rubia de armas tomar que reconoce tener "un carácter de mierda" y a la típica veinteañera con un novio tóxico que le ha dicho que no se presente porque "valora mucho nuestra relación. Se quiere casar conmigo y piensa que si entro en la casa le voy a dejar".

No fallan los frikis que tanto juego nos han dado durante más de dos décadas. Desde un chico cantando a grito pelao Como una ola de Rocío Jurado, hasta un hombre de lo más sincero asegurando que "lo que voy a hacer es pagar todas las facturas a fi nal de mes con este premio".

Obviamente no puede faltar la “Fresita” de 2024, quien ni corta ni perezosa confi esa que "mi madre siempre me dice que soy como el Cherevara, aunque no se quién es, pero vamos, que prefiero morir de “pies” a morir de rodillas”. Y por supuesto, el machito de gimnasio que pide que le cojan porque "soy inteligente, espontáneo

y esporádico".