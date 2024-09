Najwa Nimri no tiene ni idea de quién es Rodolfo Sancho

La actriz, que acaba de estrenar Respira en Netflix junto a Manu Ríos (Élite) y Blanca Suárez, confesó no tener ni idea de quienes eran Rodolfo Sancho y su hijo Daniel, condenado a cadena perpetua el pasado jueves por asesinar y descuartizar al médico Edwin Arrieta en Tailandia. ¿Quién es? ¿Qué sentencia? No sé de qué me hablas ahora mismo. En ese momento, el reportero le explicaba la sentencia y aunque Najwa seguía sin saber quién es, expresó: "Hos*** eso siempre mal. Aunque se haga justicia siempre queda una tristeza del copón sea quien sea".