La gran ventaja de Malú en la nueva edición de ‘La Voz’

El pasado viernes, La Voz arrancaba con una nueva temporada en Antena 3 en la que pudimos conocer a grandes promesas de la música como Carla, una joven de Vilecha con el tono de Beyoncé, o Pablo Galiñanes, quien conquistó a los coaches interpretando El sitio de mi recreo, de Antonio Vega. Procedente de Villagarcía de Arosa, la misma población de donde son los Mozos de Arousa de Reacción en cadena, Pablo dio a todos una lección de superación que emocionó a la audiencia.

Y es que, este joven pontevedrés de 20 años nació con un glaucoma congénito, una enfermedad degenerativa que afecta al nervio óptico.

"No existen las limitaciones si quieres conseguir algo. A los 14 años dejé de ver por completo, pero como fue poco a poco, no me impactó. Estaba preparado desde que nací", decía antes de convertirse en miembro del equipo de Pablo López.

Un gran poder

Dos días antes del estreno de La Voz, Malú, Luis Fonsi, Pablo López y Antonio Orozco se divirtieron con Trancas y Barrancas en El hormiguero. Durante la entrevista, la intérprete de Aprendiz reconoció que "en esta edición me han dado un maravilloso superpoder que me merezco porque soy la que más años lleva en La Voz. Me han dado el poder de silenciarles el micro y les ha sentado mal".