Manu Tenorio acusa a Podemos de hundir su imagen y frenar el lanzamiento de su colonia

La situación de Manu Tenorio se ha vuelto cada vez más compleja, con su historia personal eclipsando incluso las tramas más dramáticas de las telenovelas. El cantante ha generado titulares no solo por el conflicto con sus inquilinos, sino también por su enfrentamiento público con Podemos y su portavoz, María Teresa Pérez. En un giro sorprendente, Tenorio acusa al partido político de dañar su reputación y responsabiliza a la portavoz de paralizar el lanzamiento de su colonia.

Todo comenzó cuando el cantante pidió ayuda en sus redes sociales para desalojar a unos inquilinos, a los que acusaba de ser "okupas" por no pagar el alquiler. Sin embargo, la versión de los hechos cambió cuando se descubrió que los inquilinos estaban al corriente de los pagos, y que el verdadero problema residía en la deuda que el propio Tenorio tiene con Hacienda. Esto provocó que sus inquilinos destinaran los pagos directamente a las arcas del Estado, complicando aún más el caso.

En un arrebato de frustración, el artista se desahogó en el programa de Sonsoles Ónega, donde insistió en que la familia que ocupa su propiedad no ha abonado el alquiler desde hace más de un año. "Me deben más de 10.000 euros, y encima trabajan. Es injusto, esta casa la compré para mi madre y llevo 20 años pagándola con esfuerzo", señaló Tenorio visiblemente afectado.

La controversia no terminó ahí. María Teresa Pérez, portavoz de Podemos, abordó la cuestión en un debate político, acusando a Tenorio de difundir un falso discurso de ocupación y de desprestigiar a sus inquilinos. Esto desató la ira del cantante, quien no dudó en responder públicamente: "Esa señora no tiene respeto ni a sus votantes. Antes de acusarme de moroso, debería haberme llamado para hablarlo", sentenció.

Pero el golpe más fuerte para Tenorio llegó cuando afirmó que el lanzamiento de su colonia, prevista para diciembre, ha sido cancelado debido a la pérdida de imagen pública causada por el conflicto. En el podcast de @danielzonagemelos, el cantante arremetió de nuevo contra Pérez, declarando que, a pesar de todo, la fragancia saldrá al mercado. "Voy a sacar mi colonia y le mandaré una muestra a María Teresa para que vea cómo huele", añadió con ironía.

Tenorio ha seguido defendiendo su postura, desmintiendo que tenga deudas significativas y asegurando que la verdadera víctima es él. Incluso afirmó que, de conseguir el dinero que le deben, lo destinaría a la investigación del cáncer infantil, en un intento de redirigir la narrativa hacia un enfoque más positivo.

En cuanto al futuro de su propiedad, Tenorio comentó que había contactado con empresas de desalojo para resolver la situación, aunque se mostró pesimista: "Es normal que después de tanto daño quiera recuperar mi casa. No es justo que no pueda disfrutarla en Navidad con mi familia". Sin embargo, sus declaraciones han sido objeto de críticas, especialmente después de que en una entrevista lanzara amenazas poco veladas contra los periodistas que lo cuestionaron.

El cantante no ha dudado en calificar a aquellos que lo critican como una "panda de imbéciles", añadiendo que está cansado de las críticas injustas y que "la ley va a ir a por ellos con cuchillo". A pesar del revuelo, Tenorio parece estar decidido a seguir adelante y enfrentar las consecuencias legales y mediáticas que este conflicto ha generado. "No me voy a quedar callado. Quiero justicia", concluyó.