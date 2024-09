Almoguera: "El personaje se ha comido a la madre"

Carmen Borrego se encuentra en uno de los momentos más críticos de su vida. La relación con su hijo José María Almoguera está herida de muerte. Y la eterna ‘Potota’ no sabe qué más hacer para recuperar la confianza de su hijo. Algo que será aún más difícil tras el paso de Almoguera por De viernes donde ha hablado alto y claro sobre las razones que le llevaron a distanciarse de su madre.

Almoguera expresó su enfado por la forma en que su madre ha gestionado su imagen, afirmando que "se ha dejado humillar y ha permitido vejaciones". El joven recordó que hace unos años, durante su participación en Sálvame Okupa, su madre dejó que le estamparan una tarta en la cara y afirma que fue "algo innecesario, hay cosas que se pasan de la raya. Ese es el momento en el que gana el personaje y se come a la madre".

La hija de María Teresa Campos ha defendido su paso por la televisión, mostrándose siempre orgullosa de lo que ha hecho: "Ser personaje no es malo, nadie me ha faltado el respeto".

La abuela ausente

"La obligué a que viniera a conocer a su nieto porque ella no quería por el tema de la prensa, le tuve que decir que se dejara de historias que lo más importante era que viniese a verle. Mi madre, desde que mi hijo nació le ha visto cuatro veces, pero es que ahora no es el momento", decía José María, muy disgustado con la actitud de Carmen cuando nació su primer hijo.

El muchacho siente pena por esta situación, pero confi esa que "más pena me dará el día que mi hijo pregunte por su abuela. Que ciertas personas hablen mal de mí y mi madre no me defienda... No quiero que mi hijo lo vea, esas cosas me duelen y mucho".