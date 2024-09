Fatih le monta una escena de celos a Doga en 'Mundos Opuestos'

¿Qué va a pasar?

Görkem se cita con Ömer a espaldas de Fatih.

Pembre cree que Alev y Apo están juntos.

¿Qué ha pasado?

Fatih pilla a Doga besando a Giray.

Doga tiene miedo, no quiere sufrir otra vez por amor.

¿Qué está pasando?

Malas noticias para Kivilcim. Otra cadena ha puesto una demanda contra su programa y Rüzgar se ve obligado a cancelarlo hasta el problema esté resuelto. Con intención de ayudarla, Ömer le propone convertirse en la responsable del nuevo departamento de comunicación de la empresa Ünal. Abdullah se lo toma fatal, pues nunca han trabajado mujeres en su compañía.

"Yo no soy ninguno de tus hijos, a mí no puedes darme órdenes. Me dijiste que no me metiese en tu vida, no te metas tú en la mía", responde Ömer, indignado.

"Mírate al espejo"

El beso entre Doga y Giray sigue perturbando a Fatih. El muchacho es incapaz de aceptar que su ex se ha enamorado de otra persona y no duda en presentarse en su casa para reprocharle su actitud: "Eres madre, ¿qué haces besándote con un hombre en plena calle? No piensas en tu hija, eres igual que tu tía". Estas palabras enfurecen a Doga, que le da un bofetón, exigiéndole que aprenda de una vez dónde está su lugar: "Estamos divorciados, puedo hacer lo que quiera. Mírate al espejo antes de criticarme a mí".

Una visita incómoda

El continuo estado de nerviosismo y amargura de Fatih hace mella en su matrimonio y en toda su familia. Primero discute con Görkem por dejarle solo para irse a cenar con sus amigos. Después, critica a sus padres por invitar a Giray a cenar. Y es que el empresario quiere producir la milagrosa crema creada por Nilay y acude a la mansión para ultimar los detalles de la campaña publicitaria.

Çimen graba un videoclip

Umut sigue avanzando en su carrera musical. Su última canción ha tenido tanto éxito que su representante quiere grabar un videoclip. La elegida para acompañar a Umut en el rodaje es Çimen, quien muestra grandes dotes como

actriz. Nursema, tras ver el vídeo en Internet, no puede evitar recordar los buenos momentos vividos con su ex.

La semana pasada, una media de 230.000 espectadores (2,5 % de share) siguieron esta telenovela.

