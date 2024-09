Seyran comienza a enamorarse de Ferit mientras los secretos familiares amenazan con salir a la luz

En el episodio de hoy de Una nueva vida, Seyran sigue pensando en el beso que compartió con Ferit, y aunque le resulta difícil admitirlo, empieza a sentir algo por él. Mientras tanto, Ferit (Mert Ramazan Demir) se esfuerza al máximo por ganarse la confianza de su maestro, incluso llegando a diseñar y crear una pulsera con sus propias manos como símbolo de dedicación.

Por otro lado, Asuman se lamenta por no poder darle hijos a Fuat, y con su operación a la vuelta de la esquina, la preocupación sigue pesando sobre ella. Ifakat sugiere que podrían recurrir a otros métodos para convertirse en padres: “Fuat podría tener un hijo con cualquier mujer y luego criarlo con Asuman. ¿Acaso no fue eso lo que hizo Halis en el pasado?”. Orhan, alarmado, le exige a Ifakat que guarde silencio, ya que el secreto del patriarca Korhan no puede salir a la luz.

Ferit decide regalarle a Seyran la pulsera que tanto esfuerzo le costó crear, y además le promete acompañarla a ver a su familia, que ya se encuentra en Estambul. Para hacerlo, le miente a su jefe diciendo que está enfermo y falta al trabajo para estar con ella. Al reencontrarse con su madre y su hermana, Seyran no puede contener las lágrimas. Los Sanli han sido alojados en uno de los muchos y lujosos apartamentos que Halis posee en la ciudad, y Suna cree estar viviendo un sueño. Sin embargo, ese sueño pronto se convierte en una pesadilla cuando Ferit aprovecha un momento a solas para hablar con ella: “Siento mucho lo que pasó, pero cuando volví a ver a Seyran no pude evitarlo. Fue el destino”.

Suna, desconcertada, le pregunta si ya se conocían de antes, y Ferit confiesa que sí, que coincidieron en una tienda. La traición que siente por parte de su hermana es demasiado, y cuando se despiden, Suna se niega a abrazarla. De vuelta en la mansión, Halis arremete con dureza contra su nieto por mentir y faltar al trabajo: “Quería hacer de ti un hombre, pero solo me avergüenzas. Haré de tu vida un infierno”. Desbordado por las palabras de su abuelo, Ferit se va llorando, pero en lugar de buscar consuelo en Seyran, corre a los brazos de Pelin.