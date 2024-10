El peso de la culpa en 'Una Vida Perfecta'

¿Qué va a pasar?

Onur le pide ayuda para que Sebnem no recupere a sus hijos.

¿Qué ha pasado?

Melissa y Sebnem protagonizan una fuerte discusión.

y protagonizan una fuerte discusión. Sebnem saca a la luz el secreto mejor guardado de Melissa.

¿Qué está pasando?

El gran secreto de Melissa ha salido a la luz. La mujer ha escondido a todo el mundo que estaba casada desde hace tiempo con otro hombre.

Posteriormente, el marido de Melissa llega a la ciudad y se reencuentra con ella. El hombre le pide a su esposa una fuerte suma de dinero a cambio de su silencio: "Si no quieres que Onur descubra más secretos tuyos, tienes que pagarme. De lo contrario, haré que todo el mundo sepa cómo eres en realidad. Seguro que no quieres que eso ocurra". Melissa no tiene más remedio que ceder al chantaje.

La relación de Sebnem y Mesut se ha hecho pública. Esta noticia no ha sentado nada bien a Onur, que no puede creer que su exesposa haya rehecho su vida tan rápido.

Mesut y Onur se ven las caras y ambos se declaran la guerra… ¿Acaso Onur se arrepiente ahora de haberse divorciado de Sebnem?

Las mentiras que ha dicho hacen que Sebnem se sienta acorralada. Por eso está a punto de tomar una decisión de la que puede arrepentirse. La mujer cree que seguir callando ya no es una opción y está dispuesta a desvelar los detalles que aún se desconocen de su pasado. Esta confesión podría cambiarlo todo.

Segundo intento

Onur intenta provocar un acercamiento con Sebnem, pero ella le rechaza. La mujer no quiere saber nada de su exmarido. El daño que este le hizo es demasiado grande y no puede perdonarle. Ahora, toda su atención está puesta en Mesut, el único hombre que le ha dado su apoyo incondicional.

Jaque Mate

La maldad, la codicia y el deseo de hundir a Sebnem lleva a Onur a darle a su exmujer dónde más le duele: sus hijos. El empresario se lleva a los pequeños a vivir con él en contra de su voluntad. Sebnem llora al perder a sus hijos.

La semana pasada, una media de 230.000 espectadores (2,2 % de share) siguieron esta telenovela.

DIVINITY • 22:45 h • Del lunes 30 al jueves 3