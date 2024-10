Giro dramático en 'Mundos Opuestos'

¿Qué va a pasar?

Doga pone una curiosa condición para volver con Fatih.

pone una curiosa condición para volver con Fatih. Çimen empieza a trabajar en la empresa.

¿Qué ha pasado?

Görkem tiene una fuerte discusión con Ömer.

tiene una fuerte discusión con Ömer. Umut y Çimen arrasan con su videoclip.

¿Qué está pasando?

Rüzgar insiste en salir con Nursema, pero ella tiene miedo: "No me atrevo a confiar de nuevo, he sufrido demasiado en muy poco tiempo". Él promete que no se rendirá y la invita a desayunar. "Eres peligroso para mí", responde ella, aceptando a regañadientes la proposición.

La crema de Nilay

Giray organiza un importante evento para presentar la nueva crema de Nilay. Acudirán empresarios del sector farmacéuticos de todo el país y los Ünal serán los invitados de honor. Durante la presentación, Nilay agradece a Mustafá su apoyo y comprensión y le dedica su triunfo:

"No eres solo mi marido, eres mi compañero de vida y el amor de mi vida".

Ataque de celos

Giray invita a Doga a un partido de voleibol organizado por su empresa y ella acepta encantada. El problema es que Fatih, quien lo está viendo todo desde su mesa, sufre un ataque de celos y se marcha, haciendo sospechar a Görkem.

Çimen quiere ser actriz

Umut ya es toda una estrella y Çimen va por el mismo camino. Murat, el manager de Umut, cree que la adolescente tiene mucho futuro en la industria. Por eso le anima a asistir a un casting para un anuncio de colchones.

Desgraciadamente, Çimen fracasa debido a los nervios, y Murat insiste en que, para triunfar como actriz, debe estudiar interpretación.

Otra oportunidad

Çimen acepta trabajar como asistente de su madre para pagar sus clases de actuación. Mientras, al otro lado de la ciudad, Doga y Giray disfrutan de una de sus mejores citas gracias al voleibol. Horas más tarde, Fatih encuentra en Instagram varias fotografías de la pareja que la prensa ha publicado anunciando su supuesto romance.

El empresario rompe a llorar y acude en busca de su exmujer para pedirle otra oportunidad: "Al verte con otro hombre he sentido que me moría. No puedo olvidarte, te necesito a ti y a Cemre de nuevo en mi vida, quiero volver a intentarlo".

La semana pasada, una media de 240.000 espectadores (2,5 % de share) siguieron esta telenovela.

DIVINITY • 22:45 h • Viernes 4