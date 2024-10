Sueños de libertad llega completa a Movistar Plus+

La ficción española sigue consolidándose en las pantallas, tanto en televisión abierta como en plataformas de streaming. Series como La Promesa o Valle Salvaje han sido bien recibidas en Netflix, y la tendencia continúa con el éxito de Regreso a las Sabinas en Disney Plus+. En este contexto, Sueños de libertad, la apuesta de Antena 3, no se ha quedado atrás, manteniéndose como líder de audiencia en su franja horaria gracias a tramas como la historia de amor de Mafin y otras que enganchan al público. Ahora, la serie dará un paso más allá y estará disponible completa en Movistar Plus+ a partir del 31 de octubre, permitiendo a los seguidores disfrutarla a la carta.

Hasta este anuncio, Sueños de libertad solo podía verse en Atresplayer o en la sección de "Últimos 7 días" de Movistar, pero su llegada completa a esta plataforma promete expandir aún más su éxito. Entre los momentos más destacados de los últimos episodios, la dimisión de Luis generó tensión, especialmente cuando lanzó una amenaza velada antes de abandonar la fábrica. Además, Damián informó a Marta de la renuncia de Luis, lo que causó una gran decepción en ella. Mientras tanto, Mateo intentaba que su madre, Marta, le diera una oportunidad a Claudia, pero las intrigas en la fábrica continuaban. Carmen comenzó un proceso de selección para el nuevo puesto de dependiente, mientras que Don Agustín trataba de mediar entre Andrés y María, buscando una reconciliación.

Las relaciones personales también han sido clave en los últimos capítulos. Andrés confesó estar enamorado de Begoña, lo que provocó un enfrentamiento con Jesús tras enterarse de la infidelidad. En paralelo, Marta intentó negociar con Luis para recuperar la fórmula de la fragancia, que seguía siendo un punto de conflicto. Además, María hizo una revelación que lo cambió todo en la mansión De la Reina, mientras que Tasio mostraba celos hacia Jacinto, el nuevo dependiente. Claudia también confesó a Mateo un delicado asunto relacionado con su madre, lo que generó aún más tensiones.

Sueños de libertad.

El éxito de Sueños de libertad no solo reside en su capacidad para mantener la tensión, sino también en sus giros argumentales que capturan la atención del público. La llegada de la serie completa a Movistar Plus+ permitirá a los espectadores sumergirse aún más en esta trama repleta de secretos, traiciones y decisiones difíciles.