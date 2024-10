Madonna despide a su hermano Christopher Ciccone con un emotivo homenaje

La noticia del fallecimiento de Christopher Ciccone, hermano de Madonna, ha conmovido al mundo. El 4 de octubre, Christopher perdió su batalla contra el cáncer en Michigan, donde estuvo acompañado por su esposo, el actor británico Ray Thacker.

Madonna utilizó su cuenta de Instagram para comunicar la devastadora pérdida, compartiendo una serie de imágenes que inmortalizan momentos íntimos junto a su hermano. En sus palabras, expresó el profundo vínculo que los unía: “Mi hermano Christopher ya no está. Fue la persona más cercana a mí durante tanto tiempo”, dijo la artista, subrayando la complejidad de su relación. Según la cantante, siempre hubo una comprensión mutua de sus diferencias, algo que la sociedad a menudo no lograba entender, especialmente por el hecho de que ambos desafiaban las normas convencionales.

La danza fue un punto de unión clave para ellos. Desde sus primeros años en Bay City, donde ser abiertamente gay aún era un estigma, encontraron en este arte una forma de libertad. "Cuando decidí mudarme a Nueva York para perseguir mi sueño de ser bailarina, mi hermano me acompañó", comentó Madonna, revelando cómo juntos exploraron el mundo de la danza y la cultura pop en una de las épocas más vibrantes de la ciudad. Christopher no solo fue un pilar en sus primeros pasos como artista, sino que también fue el director creativo de algunas de sus giras más icónicas, como Blonde Ambition y The Girlie Show Tour en los años 90, cuando la carrera de Madonna ya estaba en su máximo apogeo.

Además de su contribución en el mundo del espectáculo, Christopher dejó su marca como diseñador y artista. Fue responsable de los interiores de las residencias de Madonna en Nueva York, Los Ángeles y Miami. “Era un pintor y poeta visionario, con un gusto impecable”, recordó la cantante. Aunque también admitió que la relación entre ambos no siempre fue fácil: "A veces, su lengua afilada iba dirigida contra mí, pero siempre lo perdonaba", dijo con cariño.

Madonna hace un homenaje a su hermano en Instagram.Instagram

En 2008, Christopher publicó el libro de memorias "La vida con mi hermana Madonna", que se convirtió en un éxito, pero que según varios medios, enfrió su relación por un tiempo. A pesar de ese distanciamiento, cuando la enfermedad de su hermano avanzó, lograron retomar el contacto. Madonna confesó que los últimos momentos de su vida fueron duros: “Hizo todo lo posible por mantenerse con vida, aunque sufría mucho”. En su conmovedor mensaje, compartió el momento en que ambos, una vez más, se tomaron de la mano: "Cerramos los ojos y volvimos a bailar juntos".

Al final de su homenaje, Madonna aseguró que su hermano ya no sufre y concluyó con un hermoso pensamiento: "Sé que está bailando en algún lugar".