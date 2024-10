'El Turco': La nueva serie de Can Yaman que promete conquistar 2025

Can Yaman

El estreno de la nueva serie de Can Yaman, El Turco, está cada vez más cerca. Según ha revelado el equipo de la producción, si todo sigue el plan previsto, la ficción verá la luz en febrero de 2025. Sin embargo, aún queda una gran incógnita por resolver: la plataforma que transmitirá la serie. Esta duda se despejará en la semana del 21 de octubre durante un evento en Cannes, donde se anunciará qué servicio de streaming adquirirá los derechos de distribución de El Turco.

Mientras tanto, los perfiles oficiales de la serie en redes sociales ya están comenzando a generar expectación. Imágenes nuevas y provocativas de Can Yaman caracterizado como su personaje han sido publicadas en Twitter e Instagram, provocando una avalancha de comentarios elogiosos. Los fans no solo destacan el impresionante físico del actor turco, sino también su habilidad para transmitir emociones con sus gestos. "Can Yaman tiene la capacidad de expresar todo sin necesidad de palabras", comentaban algunos usuarios. Otros afirmaban: "Con su mirada, lo dice todo".

La trama de El Turco está basada en la novela del mismo nombre escrita por Orhan Yeniaras. La historia gira en torno a Balaban Agha, un soldado otomano que, tras ser herido en el segundo asedio de Viena en 1683, es cuidado por los habitantes de un pequeño pueblo en el norte de Italia, Moana. Balaban no solo se recupera en el lugar, sino que asume un papel crucial liderando a los aldeanos en una rebelión contra los terratenientes que los oprimían. Su figura se convirtió en un héroe local, tanto que aún hoy, en agosto, el pueblo conmemora la llamada “Semana Turca” en honor a su memoria.

Kerem Çatay, director general de Ay Yapim, ha señalado que la serie está basada en un hecho histórico poco conocido. "Es una historia real", afirma Çatay, refiriéndose al heroísmo de Balaban Agha. Can Yaman se entregó por completo a este proyecto, pasando seis meses en Budapest (Hungría) para entrenarse intensamente en el manejo de espadas, equitación y perfeccionamiento del inglés. Tras un exhaustivo rodaje que culminó en febrero de 2023, la audiencia espera con ansias ver a Yaman en su primer papel histórico, un reto que promete convertirse en uno de los proyectos más emocionantes de su carrera.