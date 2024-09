Can Yaman listo para deslumbrar en "El Turco", la esperada serie del corsario

Todo lo que toca Can Yaman parece generar una ola de expectación entre sus fans, y su próximo proyecto no es la excepción. Tras finalizar el rodaje de "Sandokan" en Calabria, el actor turco ya tiene la mirada puesta en su nueva producción: "El Turco". Los seguidores del intérprete están impacientes por conocer más detalles sobre este nuevo drama histórico, y las noticias no podrían ser más emocionantes. El estreno de la serie está más cerca de lo que se pensaba.

Según información de IMDB, "El Turco" verá la luz en febrero de 2025, por lo que queda menos de medio año para que los espectadores disfruten de esta esperada ficción. Tras la retirada de Disney+ del proyecto, la serie ha sido ofrecida por Ay Yapim a varias plataformas, aunque aún no se ha revelado quién se ha asegurado los derechos de emisión. La cuenta atrás ha comenzado para esta épica historia que promete capturar la atención de la audiencia.

Basada en la novela de Orhan Yeniaras, "El Turco" narra la historia de Balaban Agha, un soldado otomano que, herido durante el asedio de Viena en 1683, es acogido por los aldeanos de Moana, una pequeña villa en el norte de Italia. A medida que se recupera, Balaban Agha lidera una rebelión campesina contra los señores feudales, convirtiéndose en una figura clave para la libertad del pueblo, que lo apoda "El Turco". Este personaje, aunque poco conocido, tiene un impacto profundo en la historia local, siendo aún recordado por sus hazañas.

Can Yaman

El productor de Ay Yapim, Kerem Çatay, ha revelado algunos detalles interesantes sobre la historia: "Es un relato real que ha permanecido en la sombra durante mucho tiempo. Incluso hoy en día, en esa villa italiana, se celebra la Semana Turca cada agosto en honor al soldado que liberó a su gente", explicó.

Para dar vida a este complejo personaje, Can Yaman se ha sometido a un riguroso entrenamiento. Durante seis meses en Budapest, el actor se preparó con intensas sesiones de esgrima, equitación y mejoró su interpretación en inglés, consolidándose como el protagonista ideal de esta ambiciosa producción. El rodaje de "El Turco" concluyó en febrero de 2023, y ahora solo queda esperar para ver a Yaman en su primer gran papel histórico, un reto que sin duda promete ser uno de los más importantes de su carrera. La anticipación no podría ser mayor.