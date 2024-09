El pasado sábado, Madrid fue testigo de uno de los encuentros más emocionantes para los fans de las series turcas, especialmente para los seguidores de Can Yaman, conocido por su papel en Sandokan. Organizado por sus admiradores, el evento en el Novotel Madrid Center fue una oportunidad única para que los presentes pudieran ver de cerca al popular actor otomano. Entrevistado por Adolfo Rodríguez para Divinity, Yaman compartió detalles de su carrera y lo que está por venir en su vida profesional, dejando a todos con ansias de más.

Entre los momentos más comentados de la jornada, una curiosa anécdota involucró al expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien, sorprendido por la cantidad de mujeres reunidas en la explanada del hotel, no pudo evitar bromear sobre la situación. Al llegar al lugar, Revilla comentó en tono divertido: "Me llamó mucho la atención ver la explanada llena de señoras". El expresidente, que se encontraba en Madrid para participar en un programa de televisión, acabó posando para numerosas fotos con las fans de Yaman, quienes lo reconocieron y no dudaron en compartir un momento con él. "Imagínate la decepción de esas mujeres esperando al guapo y tener que sacarse una foto conmigo", comentó entre risas, provocando carcajadas en el plató de La Sexta Xplica.

Durante la entrevista, Can Yaman no solo habló sobre su conexión con España, sino que también destacó su especial vínculo con Italia, un país en el que ha residido en los últimos años y que considera fundamental para su desarrollo profesional. "Estudié en un colegio italiano en Turquía, por lo que estar en Italia me conecta tanto con mi pasado como con el presente. Además, siento una gran afinidad con España y no descarto la posibilidad de participar en algún proyecto aquí en el futuro", compartió el actor con emoción.

En cuanto a sus próximos proyectos, Can Yaman reafirmó su compromiso de no quedarse encasillado en un solo género: "Soy un actor al que le gustan los desafíos. Me gusta cambiar de registros, probar nuevas facetas y demostrar que puedo adaptarme a cualquier tipo de personaje". Refiriéndose a su trabajo en El Turco, Yaman comentó que la experiencia le ha servido para prepararse para el próximo gran reto en su carrera, Sandokan, una producción muy esperada que ya genera grandes expectativas.