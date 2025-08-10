Un pueblo de Lleida, invisible desde la carretera por falta de señalización

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Nalec, el municipio más pequeño de la comarca del Urgell, vive una situación insólita desde hace años: su nombre ha desaparecido de la señalización oficial de la carretera C-14, la principal vía de acceso al pueblo. Esta carencia está provocando confusión, enfado y una sensación de olvido entre los vecinos y, en especial, entre los visitantes que intentan acceder al municipio.

Actualmente, quienes viajan por la C-14 para llegar a Nalec deben prestar especial atención, ya que el pueblo no figura en ninguno de los carteles indicadores de esta carretera. Como consecuencia, muchos conductores pasan de largo al llegar al desvío adecuado para llegar a Nalec, concretamente el cruce de Ciutadilla.

El nombre del municipio aparece en un cartel situado ya en la cerrada estación de servicio de La Portella, una vez en la entrada desde la C-14, de modo que desde la carretera principal no se ve.

La situación más surrealista tiene lugar en dirección a Sant Martí de Maldà: la entrada a este municipio conduce, de hecho, a un camino rural que pasa por el lado de unas granjas. Esto hace que muchos conductores piensen que se han equivocado en el trayecto de acceso al pueblo.

Mejor señalizado años atrás

Antiguamente, Nalec sí aparecía mencionado en los carteles de la carretera, lo cual facilitaba la llegada de clientes de sus negocios, visitantes y turistas, entre otros. Sin embargo, desde hace varios años, su nombre ha desaparecido de la señalización, condenando al pueblo a la invisibilidad y dificultando la llegada de visitantes.

Esta falta de señalización adecuada ha generado quejas entre los vecinos, quienes consideran que el olvido por parte de las administraciones supone un trato discriminatorio. En este sentido, el ayuntamiento de Nalec reclamó hace ya unos años a las administraciones superiores una solución sencilla: restituir el nombre del pueblo en la señalización correspondiente, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna. Por todo ello, hay quien se refiere a Nalec con ironía como un “pueblo fantasma” en la red viaria leridana.