Otro pueblo de Lleida que cierra las piscinas al detectar heces en el agua: la causa, ¿un reto viral?

La presencia de excrementos en las tres piscinas municipales de Alcarràs obligó ayer por la tarde a cerrarlas y evacuar el recinto. Según el ayuntamiento, se encontraron heces de tamaño pequeño, primero en la piscina pequeña y mediana y más tarde en la grande. Por la noche se inició un tratamiento de hipercloración de las piscinas grande y mediana, mientras que por la tarde se vació la pequeña. Hoy por la mañana está previsto llevar a cabo analíticas para comprobar el estado de la piscina antes de abrirlas al público.

El ayuntamiento desconocía ayer quién era el responsable de este acto vandálico e hizo un llamamiento al “civismo” y a las “buenas prácticas”. La de Alcarràs es la cuarta piscina que tiene que cerrar en la provincia de Lleida este verano por culpa de presencia de excrementos en el agua. También ha sucedido en los municipios de Bellver, Corbins y Almacelles, cuyos ayuntamientos denunciaron que esto representa un riesgo para la salud pública

Reto viral

Estos sucesos, muy inusuales en años anteriores, coinciden con la difusión en España a través de las redes sociales de un reto viral que consiste en publicar vídeos defecando en el agua. Esto obliga a los ayuntamientos a cerrar las piscinas, algo muy perjudicial para los usuarios, que no pueden refrescarse en plena ola de calor