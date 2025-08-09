Un poble de Lleida tanca al públic les seues tres piscines al detectar excrements a l’aigua
La gamberrada va obligar a tancar el recinte aquest dijous a la tarda i aquest divendres al matí s'ha reobert
Enèrgiques queixes veïnals, es reobriran aquest divendres després de sanejar l’aigua
L’ajuntament d’Almacelles es va veure obligat a tancar aquest dijous a la tarda les tres piscines del recinte municipal després de detectar excrements de persona a l’aigua per garantir la salut pública. Fonts municipals van qualificar els fets de greus i d’atemptar contra els veïns i van criticar el fet que s’estiguin repetint en altres recintes de Lleida “posant en perill la seguretat de tothom”, van indicar.
A les 17.15 hores es va detectar la presència d’excrements a la piscina olímpica; més tard, a les 17.45, es va produir un fet similar a la piscina mitjana i cap a les 18.15 a la piscina infantil.
Tant el tècnic responsable com el regidor encarregat de les piscines es van personar al recinte per coordinar les actuacions necessàries que han consistit en l’extracció immediata dels excrements, l’anàlisi i control de la qualitat de l’aigua, el tractament de xoc de cloració, buidatge parcial i neteja, desinfecció dels sistemes de filtració i control del clor i pH per garantir la reoberturaavui en condicions òptimes.
Van insistir que s’han portat a terme totes les mesures sanitàries previstes en el protocol alhora que van assegurar que no “es poden permetre accions d’aquest tipus que posen el perill la seguretat de tots i afecten un servei públic”.
De fet, els usuaris van mostrar el seu enuig a l’haver d’abandonar el recinte quan els van avisar els socorristes. El mes de juliol passat l’ajuntament de Bellver es va veure obligat a prohibir el bany a la piscina municipal després de detectar que una persona havia defecat a l’aigua. Per una altra banda, Corbins ha instal·lat càmeres després de registrar danys a les piscines
Les piscines, reobertes aquest divendres
L'Ajuntament d'Almacelles ha reobert aquest divendres al matí amb normalitat les piscines municipals després d'haver-les tancat aquest dijous a la tarda en detectar excrements humans als tres vasos d'aigua de l'equipament. L'alcaldessa, Vanessa Olivart, ha explicat a l'ACN que les piscines ja estan "en perfectes condicions" després de la feina dels tècnics i que ara contactaran amb els Mossos d'Esquadra per valorar possibles mesures a emprendre contra els responsables de la bretolada. De moment, però, se'n desconeix l'autoria i el consistori ha fet una crida a la col·laboració ciutadana per tal d'identificar les persones implicades. "La convivència i la cura depenen de tots i totes", ha defensat l'Ajuntament en un comunicat.