Un fort aiguat provoca inundacions a Torrefarrera i Alpicat
A la primera localitat ha obligat a evacuar les piscines i ha negat baixos i en la segona ha interromput les projeccions als cinemes en caure aigua del sostre
La tempesta que ha escombrat aquesta part del pla de Lleida ha provocat importants inundacions a Torrefarrea i Alpicat. L'aiguat, acompanyat de fort vent i pedra, ha obligat a evacuar les piscines de Torrefarrera, que han quedat cobertes d'aigua amb terra. A la mateixa localitat han quedat inundats baixos. D'altra banda, segons el Servei Català de Trànsit, l'acumulació d'aigua a la calçada ha obligat a tallar l'N-230 a Torrefarrera (estat del trànsit).
A Alpicat, l'aiguat ha obligat a interrompre les projeccions als cinemes. Segons testimonis, l'aigua ha començat a caure del sostre i les persones que estaven a les sales han estat desallotjades. Poc després, els hi han dit que podien tornar als seus seients i han continuat les projeccions de les pel·lícules.
L'aigua, caient del sostre dels cinemes d'Alpicat durant la tempesta.
En plena onada de calor, el pas de la tempesta ha desplomat els termòmetres més de 10 graus.
@meteocat Torrefarrera pic.twitter.com/EY2cw5pOdZ— Antonio Marín (@aspelintxat) August 12, 2025
Tormentón en #lleida. #Torrefarrera inundada... Los coches hemos tenido que buscar cobijo... Va camino de #alcarras pic.twitter.com/0ipZt8hQvh— Héctor Colunga (@calixtohcc) August 12, 2025
Ampliarem la informació