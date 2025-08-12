SEGRE
tempesta

Un fort aiguat provoca inundacions a Torrefarrera i Alpicat

Un fort aiguat provoca inundacions a Torrefarrera i Alpicat

A la primera localitat ha obligat a evacuar les piscines i ha negat baixos i en la segona ha interromput les projeccions als cinemes en caure aigua del sostre

Estat en què han quedat les piscines de Torrefarrera després de la tempesta.

Estat en què han quedat les piscines de Torrefarrera després de la tempesta.F.C.

Lluís Serrano
Publicat per
segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La tempesta que ha escombrat aquesta part del pla de Lleida ha provocat importants inundacions a Torrefarrea i Alpicat. L'aiguat, acompanyat de fort vent i pedra, ha obligat a evacuar les piscines de Torrefarrera, que han quedat cobertes d'aigua amb terra. A la mateixa localitat han quedat inundats baixos. D'altra banda, segons el Servei Català de Trànsit, l'acumulació d'aigua a la calçada ha obligat a tallar l'N-230 a Torrefarrera (estat del trànsit).

A Alpicat, l'aiguat ha obligat a interrompre les projeccions als cinemes. Segons testimonis, l'aigua ha començat a caure del sostre i les persones que estaven a les sales han estat desallotjades. Poc després, els hi han dit que podien tornar als seus seients i han continuat les projeccions de les pel·lícules.

Aiguat als cinemes d'Alpicat

L'aigua, caient del sostre dels cinemes d'Alpicat durant la tempesta.

En plena onada de calor, el pas de la tempesta ha desplomat els termòmetres més de 10 graus.

Ampliarem la informació

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking