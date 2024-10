Toño Sanchís ataca a María Patiño y Belén Esteban en una explosiva entrevista

Toño Sanchís ha vuelto a hablar y no ha desperdiciado la oportunidad para lanzar duras críticas a los colaboradores del programa 'Ni que fuéramos shhh' (anteriormente conocido como 'Sálvame'), en una entrevista para el Sr. Wolf Podcast, dirigido por el periodista Juan Ramón Lucas. En su intervención, el exrepresentante de Belén Esteban no dejó a nadie sin mencionar, arremetiendo contra varias figuras del panorama televisivo español, en una conversación que ha generado mucha controversia por el tono directo y contundente de Sanchís.

Durante la entrevista, Juan Ramón Lucas le preguntó sobre su relación con algunas personalidades del mundo de la televisión, como María Patiño. Toño no dudó en criticarla duramente: “María Patiño dijo que yo estaba acabado. Pero mira cómo son las cosas, dónde están ahora unos y dónde estamos otros”, afirmó, dejando claro que se siente en una mejor posición que algunos de sus antiguos colegas. Además, aprovechó para adelantar que está trabajando en un nuevo proyecto: “Voy a sacar dentro de poco un original que se va a presentar a nivel mundial”.

Como era de esperar, Sanchís también se refirió a Belén Esteban, con quien tuvo una relación laboral que acabó de forma muy polémica. Toño aseguró que su contacto con ella es completamente inexistente y añadió: “Ella fue la que me dijo que quería que yo me quedara con el 30% de las ganancias. Hubo daños colaterales en esta guerra que no tendrían que haber sufrido, se atacó a mis hijos, a mi familia”.

En un momento más personal de la entrevista, Toño reveló que Belén lo consideraba como alguien muy cercano, diciéndole en su día: 'Tú para mí eres más que un representante'. No obstante, Toño reconoció que la falta de un acuerdo formal fue un gran error: “El error fue no haberlo plasmado en un contrato”, un descuido que, según él, desembocó en el amargo enfrentamiento que terminó en los tribunales cuando Belén lo acusó de haberse quedado con una parte significativa de sus ingresos.