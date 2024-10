Pipa confiesa a Valdemar que está pensando en marcharse al extranjero con Heitor en 'Cacao'

¿Qué va a pasar?

Valdemar teme que Pipa ataque a Cacao cuando llegue a Portugal.

¿Qué ha pasado?

Tiago y Pipa ponen fin a su romance.

y ponen fin a su romance. Salomé logra expulsar a Cacao y su familia de la hacienda.

¿Qué está pasando?

Justino experimenta una gran mejoría y confi esa a Regina su intención de divorciarse de Simone. Mientras tanto, su esposa se cita con Vitória para conseguir nueva información sobre el caso de la herencia. Salomé se entromete asegurando que Cacao sedujo a Marco para que renunciase a la compra de la hacienda: "Es guapo, elegante, con dinero... Puede tener cualquier mujer a sus pies".

Colapsada por la idea de que su marido le fuese infiel, Vitória se desmaya. Por suerte, Regina aparece para ayudarla. Todo lo contrario que Salomé y Simone, quienes bromean con posibilidad de que esté embarazada.

Confesiones inesperadas

Tiago sigue pensando en Cacao y se propone hablar con el periodista que publicó el reportaje sobre ella, para conseguir información. Su mejor amigo, enfadado, le reprocha su actitud, asegurando que con Pipa podría ser mucho más feliz.

Pero se equivoca, la joven ha pasado una noche de pasión inolvidable con Heitor, quien sigue en busca y captura por el intento de asesinato de Quim y Cacao. El delincuente le propone huir juntos de Portugal y empezar una nueva vida. Indecisa, Pipa acude a casa de Valdemar en busca de consejo. Cuando el hombre pregunta por su relación con Tiago, Pipa se abre en canal y le confiesa sus verdaderas intenciones:

"Mi padre fue encarcelado y condenado a 15 años injustamente. La culpa fue de Salomao, preparó pruebas falsas para proteger a su cliente. Mi historia con Tiago no es casualidad y no me siento orgullosa. Lo que siento por Heitor es real".

Asombrado, Valdemar se da cuenta de lo peligrosa que puede llegar a ser: "Vas a por el hijo para vengarte del padre, eso es muy cruel".

"Es un monstruo"

Marco y Salomao ya tienen todo preparado para el viaje de Cacao a Portugal. Justino llama a Jaime y, desesperado, le pide que prepare los papeles del divorcio. El abogado afirma que todavía es pronto, pues Simone aún cree que Justino está en coma. "Ella es un monstruo, necesito que alguien me ayude", le dice Justino a su fiel consejera, Lola, quien rompe a llorar con él.

La semana pasada, una media de 220.000 espectadores (1,9 % de share) siguieron esta telenovela.

DIVINITY • 20:55 h • Del lunes 7 al viernes 11