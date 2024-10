Christian Meier, el actor que colocó a Perú en el mapa

¿Sabías que...?

El actor recuerda con gran cariño su infancia. Asegura que siempre ha estado muy unido a su familia, a quienes adora por encima de todo. «Siempre estaba jugando con mis hermanos, nos reíamos mucho», recuerda Christian. Christian es el menor de los cuatro hijos de Antonio y Gladys. Guapo a rabiar desde pequeño, en 1985, cuando era un adolescente, hizo un anuncio de pasta de dientes. Siempre se ha considerado una buena persona y asegura que nunca ha dado disgustos a sus padres. «Hice alguna locura de joven, pero nada de lo que tenga que arrepentirme», señala el actor. Definido por muchos como un buen estudiante, aunque estaba seguro de que nunca ejercería, obtuvo un grado universitario en Diseño Gráfico, a petición de sus padres.

Un niño artista

Christian Meier.

Christian Meier nunca tuvo vocación de actor, de hecho, se metió en la interpretación por cuestiones económicas. «De pequeño me sentía artista, incluso, sopesé dedicarme a la escultura. Sin embargo, mi gran sueño era ser una estrella de rock», comenta el peruano. Un deseo que sus padres no apoyaron en un primer momento, pues querían que su hijo tuviese un trabajo un poco más “normal”.

Galán consolidado

Meier guarda muy buenos recuerdos de Luz María, donde encarnó a Gustavo,

su sexto papel protagonista. «Me encantó tener que trabajar en plena naturaleza y aprender a montar a caballo», dice el actor. También tiene buenas palabras para Angie Cepeda, su compañera de reparto, a quien llegó a conocer muy bien: «Es simpática y divertida».

Un desafío en la gran pantalla

La película No se lo digas a nadie fue su segundo estreno en la gran pantalla y supuso para el actor peruano un gran reto actoral. En esta ficción, Christian

Meier interpretaba a un joven homosexual que vivía un apasionado romance con Gonzalo (Santiago Magill), el protagonista de esta historia. Según ha comentado Meier en varias entrevistas, trabajó mucho para dar lo mejor de sí en este proyecto. «Con este trabajo comenzaron a tomarme en serio como actor», señala el intérprete de telenovelas.

Un amor intenso

El intérprete se casó en el año 1995 con Marisol Aguirre y fruto de este matrimonio nacieron los tres hijos del actor: Stefano, Taira y Gia. Todo parecía ir bien en la vida personal del actor, pero, en 2008, anunciaba su separación de su esposa.

Familia de artistas

De los tres hijos de Christian Meier, solo Stefano se ha planteado dedicarse a la actuación y la música. Debutó en la televisión en el año 2019 con la serie Evangeline y también ha dado el salto a la gran pantalla. «Siento presión por ser hijo de dos artistas como lo son mis padres», dice Stefano.

Una boda de cuento

Christian Meier y Andrea Bosio.

Fue el pasado 1 de julio de 2023 cuando el actor contrajo matrimonio con Andrea Bosio. En una ceremonia muy íntima, rodeado de familiares y amigos, el también cantante de 53 años y su guapísima esposa de 26 se casaron en San Diego, California.

No a las telenovelas

Desde hace algún tiempo, el actor ha dejado en claro que nunca le gustó hacer telenovelas y que si las hacía era por un tema económico, aunque no puede negar que eso le abrió las puertas del éxito: «A mí nunca me gustó hacer telenovelas. Las hacía porque me pagaban muy bien. Reconozco que estaba en una posición muy privilegiada».

Fuertes acusaciones

Durante su proceso de divorcio de Marisol Aguirre, esta afirmó haber sido

maltratada por su ahora expareja. Christian Meier negó las acusaciones, que, finalmente, no pudieron probarse. El matrimonio inició una guerra por la custodia de sus hijos.

¿TE ACUERDAS?

Del universo de las telenovelas al sueño de su vida: la música

Desde pequeño, Christian Meier tocaba el piano que su abuela materna, pintora, pianista y bailarina, tenía en casa. A lo largo de su vida ha tenido varios grupos de música.

Finalmente, en el año 2014, el actor decidió alejarse de las telenovelas, siendo la última que ha protagonizado La malquerida. De esta forma, quería invertir todo su tiempo en lo que más ama en el mundo: la música.

Desde entonces, ha publicado dos discos que han sido recibidos por el público con mucho cariño. El primero, lanzado en el año 2016, se titula Nada ha cambiado. Y el segundo, mucho más reciente, del año 2023, lleva por nombre He vuelto a casa.

ANECDOTARIO

Bruce Springsteen es su ídolo. Discos, pósteres, camisetas. Desde jovencito, Meier se sintió atraído por la música del cantante y colecciona todo de él.

Viajero incansable, Christian Meier ha visitado muchos lugares del mundo, entre ellos India. Le encanta pasar su tiempo conociendo nuevas culturas y, también, nuevos territorios.

Meier también ha hecho sus pinitos en el mundo de la moda. De hecho, ha caminado sobre varias pasarelas en desfiles benéficos. También forma parte de organizaciones que ayudan a niños necesitados de Lima, Perú.

El intérprete Christian Meier ha cumplido uno de sus sueños al contar con Mikel Erentxun en una nueva versión de su clásico tema Déjà Vu.

FRASE POLÉMICA

«Que no sea un vago de izquierdas no significa que sea facha»

(Dijo el actor en respuesta a un usuario de Twitter).