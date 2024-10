Ester Expósito responde a las críticas: “Mi cuerpo, mi decisión”

La actriz Ester Expósito, conocida por su icónico papel en Élite y por protagonizar recientemente la película de terror El llanto, no ha dudado en alzar la voz contra las críticas que ha recibido por supuestas cirugías faciales tras su aparición en La revuelta. En un evento de Harper's Bazaar, Expósito compartió su postura con firmeza, enviando un claro mensaje a aquellos que la juzgan sin fundamento.

En su intervención, Expósito explicó que ha reflexionado sobre las muchas formas de violencia que sufren las mujeres, especialmente en redes sociales. “Es común que alguien se esconda detrás de una pantalla y de una red social para criticar el cuerpo de una mujer y señalarla por ello”, señaló la actriz, mostrando su descontento con quienes se dedican a juzgar la apariencia de otros desde el anonimato.

La actriz fue directa y clara sobre el derecho a decidir sobre su propio cuerpo: “Hoy quiero señalar a esas personas y decirles que lo que hacen no está bien. No se debe opinar sobre la apariencia de otra persona, y menos aún si no sabes de lo que hablas”, dijo Expósito, mostrando su hartazgo.

Esther Expósito

La actriz añadió que ella ha aprendido a gestionar estos ataques, pero su mensaje va dirigido a otras mujeres que aún pueden verse afectadas. “Lo hago por otras chicas que no tienen por qué soportar esto”, aclaró, resaltando que la presión social sobre el aspecto físico sigue siendo una carga injusta para muchas.

Expósito admitió sentirse cansada de leer comentarios falsos sobre su físico: “Desde que tengo 19 años llevo escuchando que me he hecho decenas de cirugías. Ahora, lo último es que me he puesto botox o me he estirado la cara. Pero no, simplemente he subido de peso, como cualquier persona”. Con este ejemplo, la actriz destacó que las mujeres también cambian físicamente y eso es algo normal. “Las mujeres y los hombres crecemos, adelgazamos, ganamos peso. Eso significa que estamos vivos. No somos muñecas. No vamos a quedarnos siempre igual”, afirmó con contundencia.

Expósito cerró su mensaje pidiendo que se deje de juzgar a las mujeres con lupa. “Nunca se sabe por lo que está pasando una persona”, recordó, instando a que cada cual respete las decisiones ajenas. Su discurso ha sido ampliamente aplaudido, dejando claro que, aunque ignora las críticas, no duda en defender a todas las mujeres que enfrentan situaciones similares de acoso y juicio social.