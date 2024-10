Rosa se enfrenta a una difícil decisión: "Sé que si no soy madre, me voy a arrepentir"

La vida personal de las celebridades, especialmente sus decisiones sobre la maternidad, siempre despierta interés en la prensa. La cantante Rosa López, figura icónica de la música en España, no ha sido una excepción. Su deseo de ser madre ha captado la atención de sus seguidores y ha dado pie a un sinfín de especulaciones en los medios.

En una entrevista, Rosa López dejó sorprendida a sus fans al compartir su plan de convertirse en madre. La cantante reveló: “Este año que viene no, pero el siguiente, en el 2024, me embarazo. Voy tarde, pero el cuerpo me lo pide ya. Veo a un niño y me quedo eclipsada”. Estas palabras generaron gran revuelo y, desde entonces, sus seguidores han estado atentos a cada noticia sobre su vida personal y su relación con Iñaki García, su pareja desde hace dos años.

Rosa López.

A pesar de su fuerte deseo de ser madre, Rosa López ha compartido también las dudas y preocupaciones que le genera la maternidad debido a su edad y su estado de salud. En una entrevista reciente, confesó: “Me echa para atrás que solo tengo un riñón y puede ser peligroso para mí. Tengo 43 años, pero conociéndome, sé que si no tengo un hijo me voy a arrepentir”. Esta reflexión, sincera y emotiva, muestra las dificultades a las que se enfrenta al plantearse la maternidad en su situación actual.

Por otro lado, el auge de su carrera también ha influido en sus planos personales. Al respecto, Rosa comentó: “Con tanto trabajo, ¿los proyectos personales se van retrasando? Sí, eso pasa”. Actualmente, la cantante está inmersa en numerosos proyectos, entre ellos el lanzamiento de su nuevo disco Doce diamantes negros , lo que le ha dejado poco tiempo para dedicar a su sueño de ser madre.