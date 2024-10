Natalie Portman orgullosa de Aitana Bonmatí: "Eres una heroína para todas nosotras"

El Teatro del Châtelet de París se convirtió en el escenario de una noche especial para el fútbol español. La ceremonia del Balón de Oro 2024 brindó un momento histórico al ver a dos jugadores del mismo país recibir el trofeo al mismo tiempo. Rodri Hernández, centrocampista del Manchester City, y Aitana Bonmatí, delantera del Fútbol Club Barcelona, fueron los galardonados.

Este reconocimiento es significativo para Aitana, quien ya se había alzado con el premio en el 2023 tras el Mundial Femenino. En esta ocasión, fue la segunda vez que recibió el Balón de Oro, sucediendo a su compañera Alexia Putellas, quien lo ganó en 2021 y 2022.

Natalie Portman entrega el Balón de Oro a Aitana Bonmatí.

La entrega del premio fue un momento emocionante. Natalie Portman, maestra de ceremonias, felicitó a Aitana con entusiasmo: "Enhorabuena por ganar por segunda vez, tus logros son extraordinarios, eres una heroína para todas nosotras". Portman también instó al público a apoyar el fútbol femenino, sugiriendo que compren entradas, lo vean en televisión y acudan a los estadios.

Aitana brilló en la ceremonia, luciendo un vestido blanco con una abertura frontal y escote infinito. Al recibir su trofeo, expresó su gratitud: "Esto no se consigue sola. Soy muy afortunada de estar rodeada de grandes jugadoras que me hacen cada día ser mejor. Gracias al staff ya los trabajadores del club. También al Barça, al presidente Joan Laporta. y la junta directiva no me voy a olvidar de los culés".

Es la primera vez que dos deportistas españoles ganan simultáneamente el Balón de Oro en las categorías masculina y femenina.

La celebración no terminó allí. Lamine Yamal, estrella de la Eurocopa, recibió el Trofeo Kopa, siendo nombrado el Mejor Jugador del Mundo menor de 21 años. Además, Jenni Hermoso se llevó a casa el Trofeo Sócrates, un reconocimiento a los valores en el deporte. Al recibir este galardón, Hermoso compartió su emoción: "Significa mucho para mí, porque me hace ser más consciente de las responsabilidades de las deportistas, tanto dentro como fuera del campo. La igualdad no siempre es un hecho y por eso trabajamos para que la haya en el fútbol femenino y en la sociedad".

Jenni Hermoso defendió en su discurso la igualdad en el fútbol.

Hermoso también dedicó su premio a sus compañeras, resaltando el esfuerzo colectivo en el fútbol femenino y la importancia de inspirar a las nuevas generaciones. "Hoy me he despertado con las palabras que me dijo una niña que quería ser como yo. Esa niña se merece que el fútbol sea libre, sin violencia de género. Como futbolistas, estamos en una posición única. Os pido que no dejéis de inspirar dentro y fuera del campo Ese es el sueño que esa niña y todos se merecen No dejaré de luchar y alzar la voz.