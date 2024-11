Can Yaman dedica unas emotivas palabras a la víctimas de la DANA en el Festival de Cádiz

El Palacio de Congresos de Cádiz vivió una noche especial con la celebración del South International Series Festival, un evento que se consolida como cita clave para amantes de la televisión y la industria audiovisual. En esta segunda edición, toda la atención ha recaído en Can Yaman, el reconocido actor turco, quien ha logrado conquistar al público gaditano y ha desatado una ola de entusiasmo entre sus seguidores. Can, en un encuentro cercano, también compartió sus pensamientos sobre su carrera y sus futuros proyectos en el mundo de la actuación.

En la rueda de prensa del miércoles, el actor se sentó junto a Joan Álvarez, director del festival, para mantener una charla en la que Can sorprendió al revelar que está aprendiendo español. Aunque todavía no domina el idioma con fluidez. Está muy interesado en conectar con el público hispanohablante. Durante la conversación, el actor prefirió expresarse en italiano, la lengua que ha sido su compañera durante los últimos años viviendo en Italia. Can Yaman no oculta sus ganas de abrirse camino en el mercado español, una meta que considera un sueño y que ya comienza a forjar junto a su equipo.

Can Yaman

Dentro del marco del festival, Can Yaman recibió un reconocimiento por su trayectoria y sus proyectos solidarios. Durante el discurso de agradecimiento, dedicó unas emotivas palabras a las víctimas de la DANA que afecta actualmente a España. El temporal ha provocado lluvias torrenciales y ha dejado serios daños, especialmente en la Comunidad Valenciana y Albacete. Con varias personas desaparecidas y un número de fallecidos en aumento, las labores de rescate continúan y varias zonas del país, junto a Ceuta, mantienen la alerta naranja ante las posibles lluvias.