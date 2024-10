Quién es quién en 'El Turco', la serie más esperada del 2025

Can Yaman

Can Yaman regresa con fuerza en El Turco, una serie que ha generado gran expectativa entre sus seguidores. Presentada recientemente en Cannes, este nuevo proyecto promete ser uno de los más comentados en los próximos meses. La producción está prevista para febrero de 2025, y aunque Disney+ decidió no seguir adelante con la serie, Ay Yapim ha logrado colocarla en GAIN, una de las plataformas de streaming más relevantes de Turquía, con más de dos millones de usuarios. Para quienes no puedan esperar su estreno, ya es posible descargar la aplicación de GAIN en dispositivos móviles.

La historia de El Turco está inspirada en la novela de Orhan Yeniaras y se centra en Balaban Hasan, un soldado del Imperio Otomano. Conocido por su imponente presencia y por dominar varias lenguas, Balaban destaca no solo por su fuerza, sino también por su astucia. Este personaje, lleno de matices, será interpretado por Can Yaman, quien ha generado una gran expectativa por su regreso a la televisión.

Uno de los mayores atractivos de esta serie es su elenco internacional. Greta Ferro interpreta a Gloria, mientras que Will Kemp da vida al enigmático Marco. Sai Bennet, en el papel de Diana, y David Nykl como el príncipe Francesco, también forman parte del reparto. A esto se suman nombres como Magnus Samuelsson y Kieran O’Reilley, quienes completan un reparto de lujo que ha causado revuelo en redes sociales.

Can Yaman

La trama de El Turco se desarrolla en el contexto de la Batalla de Viena, un momento clave en la historia del Imperio Otomano. Tras ser traicionado y condenado a muerte, Balaban logra escapar y se refugia en una pequeña aldea de los Alpes italianos. Allí, los aldeanos, lejos de verlo como un enemigo, lo acogen y cuidan, permitiéndole rehacer su vida. Balaban se convierte en el protector de la aldea, ayudando a los aldeanos a enfrentarse a los abusivos impuestos de su señor feudal.

La serie promete un final lleno de acción, con Balaban formando un equipo inesperado para enfrentarse a Marco, un viejo enemigo que reaparece para desatar el caos. Junto a él, personajes como una bruja convertida en curandera y una niña sin hogar que se transforma en la primera mujer jenízara, lucharán para proteger Moena. El Turco, sin duda, ofrecerá una mezcla de historia, acción y emoción que mantendrá a la audiencia al borde de sus asientos.