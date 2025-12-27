Imputados por homicidio 9 conductores en los 29 siniestros mortales en Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Este año se han registrado 29 siniestros mortales en las comarcas de Lleida. En nueve de ellos, los conductores que los causaron han sido imputados por homicidio, ocho por los Mossos y uno por la Guardia Urbana de Lleida. Es decir, uno de cada tres casos, lo que supone una de las cifras más altas que se recuerda. Dos han sido encarcelados.

Nueve conductores han sido detenidos o imputados por homicidio este año por causar siniestros mortales en las comarcas de Lleida. Es una de las cifras más altas que se recuerdan y supone que en casi uno de cada tres accidentes mortales —se han registrado 29 con un total de 31 fallecidos— se ha abierto una causa penal contra el conductor que lo ha causado. Los Mossos d'Esquadra han imputado a ocho y la Guardia Urbana de Lleida, a otro. En 2024, fueron siete.

La mayoría, siete, han sido imputados por homicidio por imprudencia grave, es decir, los atestados policiales han determinado que hubo algún tipo de negligencia por parte de uno de los chóferes implicados, como pueden ser exceso de velocidad, invasión del carril contrario, consumo de alcohol o drogas y distracciones, entre otros motivos. Además, algunos también han sido imputados por un delito de lesiones por imprudencia porque otras personas resultaron heridas.

Sin embargo, en dos casos las investigaciones han determinado otro tipo de conducta penal y en ambos los conductores han acabado entre rejas. Uno es el vecino de Balaguer de 33 años que el 21 de mayo causó un siniestro en la C-12 en la capital de la Noguera en el que murió su acompañante que, al parecer, subió en contra de su voluntad al vehículo. Está imputado por homicidio doloso, es decir, porque tendría la pretensión de causar daño. El chófer de un todoterreno contra el que colisionó resultó herido grave. El otro es el vecino de Castelldans detenido a principios de mes acusado de atropellar mortalmente a un vecino de El Soleràs de 82 años en mayo, como avanzó SEGRE. Se trata de un caso del que todavía no se ha cerrado la investigación.

¿Qué explica este aumento de las imputaciones? El jefe del Àrea Regional de Trànsit de los Mossos d’Esquadra en Ponent, Damià Larriba, asegura que “se ha mejorado en la investigación de los siniestros, lo que es clave para determinar las causas y saber si ha habido algún tipo de negligencia”. Larriba añade que “lamentablemente hay personas que no son conscientes de la responsabilidad que tienen y que puede haber consecuencias penales”. Indica que, además del exceso de velocidad, el alcohol o las drogas, también hay motivos como distracciones y somnolencia.

Además de los dos encarcelados, han sido imputados un conductor que arrolló a un motorista en la C-14 en Montferrer (16 de febrero), el autor de un atropello mortal en el Passeig Onze de Setembre de Lleida (13 de junio y acusado por la Urbana) y el chófer de un turismo implicado en un choque frontal en la C-12 en Alfés (20 de julio). También arrestaron a un hombre que iba ebrio, drogado y con exceso de velocidad el 5 de octubre en Oliola. Hay otros tres casos, dos en el Segrià y uno en la Noguera, que todavía no han trascendido (ver desglose superior).

La mayor pena en Ponent: 5 años y medio de cárcel

La Audiencia de Lleida tiene pendiente dictar la sentencia contra la conductora acusada de la muerte de tres motoristas —un vecino de Lleida de 43 años, una vecina de Lleida de 34 y una vecina de Logroño de 44— el 22 de septiembre de 2022 en la C-12 en Alfés. El juicio se celebró a mediados de noviembre y la Fiscalía solicitó una condena de seis años de prisión, dos por cada homicidio por imprudencia. Una de las acusaciones particulares pidió nueve años de cárcel. No iba bebida, ni drogada ni a una velocidad excesiva, pero su “falta de atención a la conducción porque estaba tomando un café al volante”, según los Mossos, causó una tragedia que “se habría podido evitar”.

Tres casos por víctimas en Segrià y Noguera hacen subir la cifra

Hay tres siniestros en los que hasta ahora no había trascendido que otros tantos conductores han sido imputados por homicidio por imprudencia. Dos se registraron en el Segrià y uno en la Noguera. Según ha podido saber SEGRE, uno es el chófer de un camión ligero que el 9 de julio atropelló a un operario de mantenimiento de carreteras en Vilanova de la Barca. Otra, la conductora que el 25 de julio se salió de la vía en Albesa porque se habría dormido al volante y falleció una acompañante. El tercero es el conductor de un turismo que chocó contra una moto el 18 de septiembre en el camino entre Rosselló y Benavent de Segrià. El motorista, de Torrefarrera, murió.