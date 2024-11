Marlène Mourreau atraviesa una crisis personal: su relación con Gabriel Guevara se enfría

Marlène Mourreau, conocida por su carisma y alegría, atraviesa un momento difícil en su vida personal. Su relación con su hijo, el actor Gabriel Guevara, se ha vuelto tensa y distante, dejándola con un sentimiento de soledad abrumador. En una reciente entrevista con Socialité, Mourreau expresó su angustia y la falta de conexión emocional con Gabriel, quien apenas le envía mensajes esporádicos de cariño. A pesar de que su hijo a veces le dice "te quiero", ella anhela una relación más cercana, deseando que lo visite y comparta más de su vida con ella.

La exvedette comentó que su comunicación con Gabriel es poco frecuente y, aunque existe afecto, a veces se siente ignorada. "Hablamos de vez en cuando", declaró, lamentando que su hijo a veces no conteste sus mensajes porque "tiene demasiadas chicas que le escriben". Mourreau, visiblemente afectada, afirmó que su hijo es su única familia en España, especialmente en un momento en que se siente aislada. A esta soledad se suma la reciente decepción al enterarse de que algunos familiares en Francia han hecho gestiones para desheredarla y dejarla fuera de las propiedades familiares tras el fallecimiento de su padre en 2012.

Mourreau compartió su tristeza por el distanciamiento de su hijo: "Lo echo de menos porque ya no está en casa. A veces pienso que podría venir a ayudarme, o pasar un fin de semana conmigo". Mientras ella suplica atención y apoyo, Gabriel ha estado más centrado en sus propias batallas. En su cuenta de Instagram, compartió su nuevo y sorprendente tatuaje y se unió a la causa de quienes sufrieron a causa de la DANA, afirmando que "solo el pueblo salva al pueblo".

No obstante, Gabriel tampoco pasa por su mejor momento. En septiembre de 2023, su nombre apareció en los titulares tras ser detenido por una supuesta agresión sexual en el Festival de Venecia, un hecho que generó un gran revuelo mediático. Su madre fue la primera en defenderlo públicamente: "Tengo el corazón roto, no puedo salir en televisión. Le prometí a mi hijo que no hablaría de él". Sin embargo, meses después, el abogado de Gabriel anunció que fue absuelto de las acusaciones.

En enero, durante los Premios Feroz, Gabriel reapareció en público, expresando su deseo de "estar bien conmigo mismo y con los que me quieren". Durante el 2024, el actor ha tratado de dejar atrás ese capítulo oscuro, enfocándose en su carrera y su relación con la actriz María de Nati. Según él, todo fue "un malentendido, un error burocrático", reiterando su inocencia frente a las acusaciones que lo rodearon.