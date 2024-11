Los terroríficos disfraces de Halloween 2024 de las celebridades: ¿Adivinarías quién son?

La celebración de Halloween ofrece una oportunidad única para que las personas experimenten con su estilo, permitiendo transformarse en personajes fantásticos o en aterradores monstruos. Esta festividad, que ha trascendido fronteras, se integra en distintas culturas alrededor del mundo. No obstante, Estados Unidos brilla como el país donde Halloween se celebra con mayor fervor, con festividades que comienzan días antes de la fecha. En este ambiente festivo, es habitual que la gente se disfrace varias veces a lo largo de la semana, incluso sin salir de casa.

Para anticipar los disfraces más populares cada año, basta con observar la cartelera de cine y los títulos de terror que han captado la atención del público. Hollywood se convierte en una fuente inagotable de inspiración, presentando disfraces que buscan dejar a todos asombrados. Las celebridades aprovechan esta ocasión para mostrar su creatividad, exhibiendo atuendos que van desde lo más original hasta lo más escalofriante.

Algunas celebridades se esfuerzan tanto en sus disfraces que resulta complicado reconocerlas. Un claro ejemplo es Anne Hathaway, quien deslumbró con su espectacular disfraz de una terrorífica estatua de la libertad, sorprendiendo a sus seguidores en redes sociales.

Anne Hathaway.

Entre los looks más impactantes que las celebridades comparten, destacan las creaciones que combinan humor con un toque de miedo. Algunas rinden homenaje a personajes icónicos del cine de terror, mientras que otras optan por trajes más divertidos, que difuminan la línea entre lo cómico y lo aterrador. Esta variedad demuestra la versatilidad de la moda en Halloween, permitiendo que cada persona encuentre un disfraz que refleje su personalidad. Un ejemplo de esto es la famosa pareja compuesta por Selena Gómez y su novio, que se disfrazaron de Alicia y el sombrerero loco, mostrando su lado divertido.

Selena Gómez

Además de los disfraces, los accesorios son cruciales para crear un look memorable. El uso de maquillaje extravagante, pelucas de colores vibrantes y calaveras brillantes complementan los atuendos, elevando la experiencia. Kim Kardashian, aunque no actriz, siempre destaca con sus disfraces únicos. Este año, deslumbró con un impactante disfraz de réptil albino, mostrando que no hay límites para la creatividad.

Kim Kardashian

En redes sociales, las imágenes de estas transformaciones inundan los feeds, creando un ambiente de competencia amistosa entre los aficionados a la festividad. Un buen ejemplo es Neil Patrick Harris, quien se disfrazó junto a su familia como íconos de la música: Elton John, Elvis Presley, Madonna y David Bowie. Entre ellos, Neil asumió el papel de David Bowie, convirtiendo su familia en una verdadera galería de personajes.