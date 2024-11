Marta Sánchez ha respondido a las acusaciones de presunta violencia machista que han surgido en redes sociales en contra del exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón. Aunque la mayoría de estas denuncias se han hecho de forma anónima, dos mujeres han tomado la decisión de presentar sus quejas oficialmente ante la Policía. La actriz Elisa Mouliaá fue la primera en formalizar su denuncia, seguida de Aída Nízar unos días después.

En la reciente alfombra roja de los premios Mujer Hoy, la cantante madrileña comentó que "hombres maleducados hay en todas partes". Aclaró que no tiene problemas personales con Errejón, ya que no lo conoce.

Marta Sánchez subrayó que "es muy delicado esto" y expresó su deseo de no profundizar en el asunto. Sin embargo, también apuntó que "hay muchas mujeres que no respetan a los hombres". Para ella, "cada uno es dueño de sus actos", lo que llevó a la reflexión: "No las hagas, no las temas". Esta afirmación ha suscitado críticas de algunos medios, quienes la acusan de desviar la atención hacia la víctima en lugar de enfocarse en el agresor.

Este no es el primer momento en que Sánchez muestra escepticismo hacia la última ola feminista. En ocasiones anteriores, ha enfatizado la importancia de reconocer matices y ha argumentado que no se debe enfrentar a hombres y mujeres, ya que también las mujeres deben trabajar en cuestiones relacionadas con el feminismo.

Marta Sánchez

El verano pasado, en una conversación con Susanna Griso en Espejo Público, la intérprete de Soy yo manifestó: "No todos los hombres son malos". Al abordar el feminismo, describió algunos enfoques como "radicales" y comentó que se habían llevado "al extremo".

Su perspectiva sobre este movimiento ha generado controversia en redes sociales. En una entrevista con Vicky Martín Berrocal, reiteró la necesidad de igualdad, afirmando: "Es supernecesaria y hay que seguir luchando, pero hay ciertas cosas que me parece que son de hombres y otras de mujeres".

En octubre de 2022, la artista se pronunció sobre el "feminismo a ultranza", expresando su preferencia por la caballerosidad: "A mí me gustaba sentirme protegida por el hombre". Criticó lo que considera excesos en el feminismo y enfatizó que su concepto de feminismo se basa en defender la igualdad de oportunidades. "Soy defensora total de la mujer en la lucha contra el maltrato", afirmó, añadiendo que no tolera situaciones de violencia, como golpear a una mujer por un pañuelo mal puesto. "Ahí soy feminista a muerte", concluyó en La Voz de Galicia.