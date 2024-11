Televisiones de todo el mundo se hacen eco de los insultos y el barro arrojado a los reyes

La reciente visita de los Reyes a la zona afectada por la DANA en Valencia ha captado la atención mediática en todo el mundo. The Times destaca en su portada una imagen impactante de doña Letizia con el rostro cubierto de barro mientras escucha los reclamos de una mujer que ha perdido su hogar por las inundaciones. A su lado, don Felipe intenta consolar a un joven, en medio de un ambiente tenso y cargado de frustración. En el artículo se mencionan los gritos de "asesinos" que se escucharon en el lugar, y cómo los guardaespaldas del Rey tuvieron que redoblar esfuerzos para protegerlo ante una multitud enardecida.

Otros medios internacionales, como The Daily Telegraph y The Guardian, también han seguido de cerca la visita de los Reyes a Paiporta, la ciudad más afectada por la DANA. Ambas publicaciones muestran imágenes de los Reyes en la zona devastada, y The Guardian informa sobre el lanzamiento de barro e insultos contra el monarca y el presidente del Gobierno, lo que refleja la profunda frustración de los vecinos que luchan por recuperar la normalidad tras el desastre natural.

En Estados Unidos, el New York Times ha abordado el tema desde una perspectiva más amplia, destacando cómo esta tragedia ha generado un fuerte debate político en torno a los efectos del cambio climático. El periódico norteamericano detalla que el domingo por la mañana, el Rey caminaba entre una multitud en Paiporta, una ciudad que sufrió pérdidas humanas y materiales devastadoras, y donde los manifestantes enfurecidos lanzaron barro y gritaron "asesinos".

Medios de todo el mundo se hacen eco de la tensa visita del rey a Paiporta

A nivel televisivo, tanto la BBC como Al Jazeera fueron de las primeras cadenas en cubrir el tenso recibimiento a los Reyes. En la BBC, la periodista Mimi Swaby relató cómo en Valencia “la gente está realmente enfadada por la falta de una respuesta efectiva del Gobierno”, lo cual ha derivado en una confrontación directa con la figura del Rey. La cadena también mostró en sus titulares: “El rey Felipe VI, recibido por una manifestación violenta”.

La protesta en Paiporta fue más allá del descontento verbal. Durante la visita, también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, enfrentaron abucheos, y tanto los Reyes como las autoridades tuvieron que contar con un fuerte dispositivo de seguridad para resguardarse. Además, fuentes informan sobre la presencia de grupos de extrema derecha infiltrados en la protesta, los cuales habrían impulsado el clima de tensión para lanzar ataques directos contra los Reyes.

Por su parte, CNN tituló: "Multitudes enfurecidas abuchean y lanzan huevos al Rey en su visita a Valencia tras las inundaciones", subrayando que el jefe de Estado enfrentó cánticos de "asesinos" durante su recorrido. Según el medio, los vecinos acusan a las autoridades de no responder adecuadamente ante una tragedia que dejó sin recursos básicos a miles de personas.

La corresponsal de Al Jazeera, Sonia Gallego, comentó desde el lugar que no fue una sorpresa encontrar tanta indignación. “Cuando llegamos el jueves y hablamos con la gente, nos transmitieron desesperación”, añadió. La periodista mencionó que los habitantes de Paiporta se sienten olvidados, y que muchos siguen sin electricidad, agua potable ni alimentos suficientes.