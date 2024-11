Javier Hungría desvela el gran miedo de Elena Tablada

Hace unas semanas, Elena Tablada habló en su canal de Mtmad, Me quedo conmigo, sobre uno de los motivos de su ruptura con Javier Ungría. Según la

influencer, su ya exmarido no soportaba a Ella, su hija mayor, fruto de su anterior relación con David Bisbal. Las palabras de Tablada sentaron fatal a Ungría, quien acudió al plató de ¡De viernes! para desmentir las acusaciones.

Estilos de crianza

«Se cruzaron unas líneas rojas que no me parecían admisibles», comentó Javier, admitiendo que, la relación con la adolescente fue complicada desde el principio, pero no precisamente por su parte. «Llegaba a una casa donde, en cierto modo, desplazaba a la niña (...). Soy una persona seria, me gustan los modales, y Elena no era tanto así. No se me permitía poner normas, y eso siempre fue motivo de conflicto», explicó el empresario, asegurando que

su estilo de crianza chocaba constantemente con el de su expareja.

La obsesión de Elena

Javier destacó el gran temor que ha obsesionado durante años a Elena: la posibilidad de que su hija quiera mudarse con su padre. Y es que, tras la separación de Bisbal, Elena ha insistido en que su hogar será siempre “alegre” y “estable”, motivo por el que ha sido mucho más flexible con la educación de Ella.