Dani Tatay, el galán de ‘Sueños de libertad’, revela por qué sigue soltero

Nos ha conquistado interpretando a Andrés en SDL, la serie de Antena 3 donde el actor vive un apasionado romance con Begoña (Natalia Sánchez). Pero Dani Tatay no es solo una cara bonita con un físico de infarto. El actor reconoce que se ha esforzado mucho en su último trabajo y aun se siente inseguro grabando algunas escenas.

Por suerte, su optimismo le ha hecho superar con éxito todos los desafíos que el destino ha puesto en su camino, aunque admite que tener tanto trabajo le ha impedido encontrar el amor. «Estoy soltero. He tenido parejas, pero ahora mismo no tengo tiempo», explicó durante una entrevista, asegurando que su chica ideal debe ser sencilla y divertida: «no tengo un estereotipo físico. Que sea alguien que me llene, con la que me lo pase bien».