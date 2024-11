Triunfan juntos... ¡y separados!

Las carreras de los protagonistas de ‘Love is in the air’ van viento en popa desde su ruptura en 2022.

Todas las rupturas duelen. Pero la de Kerem Bürsin y Hande Erçel dejó devastados a los fans de este romance que traspasó la pantalla gracias a Love is in the air. Desde entonces, los intérpretes han seguido con sus vidas, centrados

en su trabajo, en sus nuevos amores y en el futuro brillante que les espera tras

el éxito de sus últimos proyectos. No obstante, es necesario recordar que, el final de este noviazgo también trajo varias repercusiones en el ámbito laboral para ellos

Fueron muchos los que aseguraron que Hande rechazó la propuesta de protagonizar junto a Kerem la serie Quiéreme siempre (Ya Çok Seversen). Tampoco aceptaron volver a compartir escenas románticas en la película Seni Çok Bekledim, que iba a ser dirigida por el cineasta Ferzan Özpetek. Ambos tomaron la decisión de separar sus caminos profesionales y parece que fue

la elección correcta porque, ¡han arrasado en 2024!

Reunión de exnovias

Hace apenas un mes, la gala de la Comunidad Turca Americana reunió en el mismo escenario a Serenay Sarikaya y Hande Erçel. En el evento, que tuvo lugar en Nueva York, se celebró el éxito internacional de la industria cinematográfica y televisiva turca. Así, las actrices pudieron demostrar que jamás han tenido mala relación, a pesar de que ambas sean exnovias de Kerem Bürsin. Ambas fueron premiadas por sus contribuciones a la industria del cine y la televisión y tras recoger el galardón, se mostraron cariñosas y divertidas, regalándose abrazos de complicidad como si de dos amigas de toda la vida se tratase.

Compartiendo lucha

Bürsin ya defendió a su ex cuando criticaron sin piedad su trabajo en la serie Bambaska Biri, donde la estrella turca compartió guion con Burak Deniz. Y es que Kerem siempre se ha posicionado al lado de las mujeres, apostando por su talento y demostrando que no hay futuro sin igualdad. A principios de octubre y a raíz del asesinato machista de dos jóvenes de 19 años (Ayşenur Halil e İkbal Uzuner) en Turquía, Erçel no dudó en pronunciarse sobre la oleada de feminicidios en su tierra natal: «Si estos asesinos, maniacos, pervertidos, están en la calle en lugar de donde deben estar, no obtendremos lo que queremos. Quiero decir, necesitamos que se impongan sanciones y penas verdaderamente disuasorias». La actriz finalizó con una importante confesión: «Tengo miedo de andar sola por la calle. Yo también soy una mujer de este país, así que, comparto esos temores».

Todo queda en familia

Un romance consolidado

Hande Erçel y Hakan Sabanci, miembro de una de las familias más ricas e influyentes de Turquía, comenzaron a ser vistos juntos a principios de 2023. Aunque intentaron mantener su relación en secreto, acabaron confirmando su noviazgo en mayo de 2023 asistiendo juntos a la ceremonia de los Elle Style Awards.

Kerem, ¿enamorado?

Birsen Altuntas ha confirmado en sus redes sociales que Kerem lleva poco más de dos meses saliendo con la empresaria de 31 años Melisa Tapan. Curiosamente, la joven es prima lejana de Hakan -actual pareja de Hande- y miembro del consejo de administración de Sabanci Holding.

En plenas negociaciones con Disney+

‘Ruzgara Birak’

Con una celebración por todo lo alto, así pusieron fin Hande Erçel y Baris Arduç el pasado agosto a las grabaciones de Rüzgara Birak. La película, que ha utilizado enclaves privilegiados como Cesme y Alaçati, ha sido producida por Lanistar Media y Royal Pictures y llegará a las plataformas en unos meses.

Repiten juntos con una serie

Hande y Baris pueden volver a ser pareja en la ficción con una serie para Disney+. El guion lleva por título provisional Reminder y está escrito por Özgür Önurme (Fatma). Sus protagonistas ya han realizado las primeras lecturas y aunque no hay confirmación oficial del proyecto, ¡pinta de maravilla!

Una película de éxito en Prime Video y otra a punto de estrenarse

‘Mavi Magara’

Kerem se ha convertido en el rey de Prime Video gracias a La cueva azul. Una película producia y protagonizada por el galán turco en la que comparte escenas con la increíble Devrim Özkan. Estrenada el pasado 18 de octubre, la película es ya una de las más vistas de la temporada

‘Quiéreme siempre’

Acaba de finalizar en Divinity y a pesar de ser el proyecto del que menos orgulloso se siente Bürsin, es una de las ficciones más vistas en Mitele. La historia de amor de Ates y Leyla (Hafsanur Sancaktutan) consta de 13 episodios y es perfecta para un maratón de fin de semana.

‘Son of a rich’

El 20 de diciembre se estrena Son Of A Rich (Simarik) en la gran pantalla,

convirtiéndose en la primera película turca proyectada en toda Europa, Rusia, Asia Central y en numerosos países de Oriente Medio. Además, se presentará este mes en el American Film Market de Las Vegas.